Luciana evita hablar de Patricio tras ola de críticas: Estoy en un momento complicado de mi vida

Durante la emisión de En boca de todos, le consultaron a Luciana Fuster si está enamorada o ilusionada, en clara referencia a Patricio Parodi. Sin embargo, la modelo evitó dar detalles de este momento especial que está viviendo para evitar que la sigan criticando.

Como se recuerda, recientemente, la integrante de Esto es guerra se quebró al contar que teme entrar en depresión por todas las críticas que le han hecho desde que comenzó a salir con el ‘Pato’.

Por ello, esta vez, mencionó que prefiere reservar su vida personal para que sus detractores no sigan comentando sobre ella.

“Estoy en un momento de mi vida un poquito complicado, pero sí, estoy feliz y muy contenta con lo que estoy viviendo, y me gustaría decir lo que siento, pero prefiero guardármelo porque ‘si no lo digo es que me estoy escondiendo y si lo digo, es que yo misma expongo mi vida’, prefiero quedarme así”, señaló.

Luciana Fuster agradece el respaldo de sus seguidores

Luego de revelar que atravesaba por un momento muy difícil tras los ataques que ha recibido, Luciana Fuster agradeció las muestras de cariño que recibió por parte de sus fans.

“Gracias. Gracias eternas a cada persona que hoy se tomó aunque sea 10 segundos de su día para enviarme un mensaje o dejarme un comentario positivo. Gracias por darme ánimos, fortaleza y cariño”, escribió en un inicio la influencer.

Luciana Fuster agradece a quienes le mostraron empatía por la situación que viene atravesando. Foto: Instagram

Patricio Parodi sobre Luciana Fuster: “Me afecta saber que la persona que quiero está mal”

Durante su presentación en el estreno de Esto es guerra, Patricio Parodi lamentó los ataques que ha recibido Luciana Fuster, que fueron provocados por los programas de espectáculo.