Jaime ‘Choca’ Mandros se conmueve al visitar La Victoria y recordar su niñez: “He vendido zapatos”

Jaime ‘Choca’ Mandros visitó el set de En boca de todos para hablar de su celebración por los nueve años a cargo de la conducción del programa Estás en todas. Asimismo, su paso por el magazine no pasó desapercibido, debido a que presentó un reportaje especial acerca de su niñez en el barrio donde vivió sus primeros recuerdos.

Una de las primeras anécdotas que contó fue: “Mi viejo nos decía ‘a nosotros nos cuesta, si tú quieres darte un gustito, tienes que chambear’, y la primera chamba él me la consiguió limpiando su oficina, le dijo a su jefe si yo podía limpiar y los fines de semana iba a limpiar. También he sido fraguador, recuerdo que me corté la mano”.

Además, Jaime ‘Choca’ Mandros manifestó: “He vendido zapatos también. A los 16 años, busqué campaña navideña y tenía que vender zapatos”. Al recordar todos esos momentos, el conductor no pudo evitar emocionarse.

Jaime ‘Choca’ Mandros confiesa que bajó 41 kilos con cirugía bariátrica

El productor de televisión Jaime ‘Choca’ Mandros se presentó en América hoy para hablar de las operaciones que ayudan a controlar la obesidad y contó cómo fue experiencia en particular junto a un especialista en el tema.

Es por ello que manifestó: “Hay que hablar sinceros (…) Si te operas y no te cuidas, porque es lo que me ha pasado... Llevo 5 años desde que me hice la bariátrica (…) Yo bajé 41 kilos, pero ya recuperé nueve”.

Rebeca Escribens y Jaime ‘Choca’ Mandros protagonizaron momento gracioso en televisión

La química entre Rebeca Escribens y Jaime ‘Choca’ Mandros siempre se ha notado y ninguna vez que se han encontrado en televisión ha pasado desapercibido. Es así como la última vez que el productor visitó el set de América espectáculos bromeó con su amiga.

El también conductor la molestó por su vestuario, en referencia a unas sandalias que había dejado hace mucho tiempo en el canal. De esa forma, le dijo: “Están desde el año pasado ahí”.