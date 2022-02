Guty Carrera tras las indirectas de Brenda Zambrano a Melissa: “Estoy con una mujer de carácter”

No quiere saber nada. Guty Carrera prefirió no opinar sobre las indirectas de Brenda Zambrano a Melissa Loza, quien aseguró no tiene nada que responderle a la mexicana. Tras finalizar la edición de Esto es guerra del último jueves 24 de febrero, las cámaras de América espectáculos abordaron al ‘Potro’ para que haga su descargo sobre los comentarios de su novia.

A pesar de que la modelo arremetió contra la famosa ‘Diosa’, el chico reality precisó que él no es el indicado para aclarar ese tema, sino que deben preguntarle a ella por sus opiniones. Asimismo, contó que su pareja es de carácter fuerte y respeta las opiniones de los demás.

“Yo estoy con una mujer de carácter fuerte y que tiene las cosas claras, claro que sí. No sé, tendrías que preguntarle a ella, yo no tenga nada que hablar. Yo respeto las opiniones de todos, todos son libres de opinar, yo me mantengo en mi centro” , señaló.

Modelo se pronuncia sobre posible ingreso de Alejandra Baigorria a EEG

Las declaraciones de Guty Carrera al ser consultado sobre el posible ingreso de Alejandra Baigorria a Esto es guerra 10 años asombró a más de uno. De acuerdo con el modelo, no tendría inconveniente de trabajar con la empresaria. “No soy el productor ni el que paga los sueldos, si lo fuera, decidiría muchas cosas, definitivamente sería cobras y leones, pero no lo soy, así que respeto todas las decisiones”, reveló.

¿Guty Carrera estaría por una semana en Esto es guerra?

El creador de Instarándula contó en una sus historias de Instagram que el ‘Potro’ solo participará por una semana en la nueva temporada de Esto es guerra, ya que tendría que sumarse a un programa de MTV. “Tengo unos audios, que no voy a emitir, para proteger a mi ratuja (fuente), donde Guty asegura que estará aquí una semana y que únicamente vino a tapar bocas, pero no tiene nada que hacer aquí. Su etapa en EEG es cosa del pasado”, comentó.