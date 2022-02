Guty Carrera cuenta la razón por la que dejó Esto es guerra: “Tengo un compromiso internacional”

Guty Carrera se despidió de Esto es guerra 10 años tras un paso fugaz por el reality de competencia, pero no sin antes explicar sus razones. Este suceso confirmó los rumores que difundió Rodrigo González desde el día que el ‘Potro’ ingresó a programa.

Es así que, ante la sorpresa de todos los espectadores de EEG, el modelo señaló: “Estoy muy agradecido con Mariana (Ramírez del Villar) y con Peter (Fajardo). Estoy feliz de ver a los ‘históricos’ y de ver a nuevos compañeros también, pero tengo que partir, tengo un compromiso internacional”.

El hijo de Edith Tapia, Guty Carrera, lleva mucho tiempo buscando internacionalizar su carrera artística fuera del Perú. Es por ello que se mudó a vivir a México, donde fue seleccionado para integrar el programa Resistiré, show que se transmitirá por MTV y cuyo primer episodio se lanzará el 21 de marzo.

Guty Carrera comentó las indirectas de su pareja Brenda Zambrano

El actor Guty Carrera se pronunció sobre las indirectas enviadas por su pareja Brenda Zambrano después de su retorno a la versión peruana de Esto es guerra.

En ese sentido, aseveró: “Yo estoy con una mujer de carácter fuerte y que tiene las cosas claras, claro que sí. No sé, tendrías que preguntarle a ella, yo no tenga nada que hablar. Yo respeto las opiniones de todos, todos son libres de opinar, yo me mantengo en mi centro”.

Guty Carrera se refirió al supuesto ingreso de Alejandra Baigorria a EEG

El modelo Guty Carrera fue entrevistado por América espectáculos sobre el supuesto ingreso de Alejandra Baigorria a Esto es guerra.

Ante ello, el chico reality afirmó: “No soy el productor ni el que paga los sueldos; si lo fuera, decidiría muchas cosas, definitivamente sería ‘cobras’ y ‘leones’, pero no lo soy, así que respeto todas las decisiones”.