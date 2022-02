Esto es guerra: los conflictos más polémicos que protagonizaron los actuales participantes

Esto es guerra 10 años se estrenó entre bombos y platillos el pasado lunes 22 de febrero. A lo largo de estos últimos días, el reality de América TV ha dado mucho de qué hablar, pero no solo por el regreso de guerreras y guerreros históricos, sino también porque en el pasado muchos de ellos fueron protagonistas de polémicos conflictos. Por ello, aquí recordamos algunos de los principales.

Melissa Loza contra Guty Carrera

Durante el 2013 nació el amor entre Melissa Loza y Guty Carrera. La pareja protagonizó más de una romántica escena en el set de EEG y por aquel entonces la relación parecía ir por muy buen camino; sin embargo, en el 2014 se especuló que el modelo habría engañado a la ‘Diosa’ con Milett Figueroa.

En medio de este panorama, el ‘Potro’ apareció ante cámaras y aseguró que recibía mensajes inapropiados de ‘Milechi’, pronunció su famosa frase “Yo no fui infiel, yo no fui infiel, yo no fui infiel” y se reconcilió con la ‘guerrera’.

Sin embargo, la felicidad duró apenas un día, pues Melissa Loza salió al frente para contar que el propio Guty Carrera le confesó que sí estuvo con Milett. Finalmente, ella decidió dar por terminada la relación.

Rafael Cardozo contra Said Palao

En septiembre del 2020, Rafael Cardozo arremetió contra Alejandra Baigorria y Said Palao al señalar que ambos creían que tenían corona en Esto es guerra. Incluso, dejó entrever que los ‘combatientes’ estaban mejor sin ellos porque coincidentemente, tras la salida de ambos, el equipo empezó a ganar todos los retos.

Estas declaraciones incomodaron notoriamente a la pareja. Mientras que el deportista tildó de “insignificante” al brasileño, la empresaria lo llamó “doble cara” al comentar “(Rafael) No tiene la camiseta de los combatientes puesta. Él siempre está donde le conviene”.

Said Palao se mostró emocionado por su regreso al reality. Foto: captura de América TV

Rosángela Espinoza contra Michelle Soifer

Otra fuerte rivalidad que se generó en el set de EEG fue la de Rosángela Espinoza y Michelle Soifer. El 2017 y 2018, la popular ‘Chica selfie’ se burló del físico de la cantante, haciendo alusión a las cirugías y el peso de la misma.

Estos acontecimientos provocaron la indignación de la intérprete de “La nena”, quien no toleró las ofensas y, en más de una ocasión, protagonizó diversos enfrentamientos con su contrincante frente a cámaras.

Recientemente, Michelle Soifer aseguró que se lleva muy bien con Rosángela Espinoza, aunque aclaró que no son amigas.

Las 'amigas' regresaron a pelearse frente a cámaras. Foto: Screenshot de EEG/Instagram

Michelle Soifer contra Patricio Parodi

Por otro lado, el distanciamiento entre Michelle Soifer y Patricio Parodi surgió cuando años atrás él la tildó de “hipócrita” y votó para que esta se fuera de Esto es guerra. El 2017, la popular ‘Michi’ rememoró aquel episodio justo después de que el modelo dijera que la consideraba la más “peleona” del reality de América TV.

“Yo recuerdo que a Pato le dije Judas, porque una de las primera persona que le dio la mano fui yo, nadie daba un sol por Pato y yo aposté por él y ahora vuelve a hacerlo”, señaló Michelle.

Jossmery Toledo contra Fabio Agostini

El caso de Jossmery Toledo y Fabio Agostini fue también uno de los más sonados en la farándula peruana. El 2020, la exsuboficial de la PNP acusó al español de haber filtrado videos íntimos suyos y lo tildó de “patán”. “No pensé que esto iba a llegar a más (...) justamente cuando yo subo un video con Mayra, él comienza a sacar ese video de hace dos años”, señaló.

Ante dichas declaraciones, el ‘Galáctico’ rompió su silencio y aseguró que la influencer solo salió a hablar sobre dicho video para volverse famosa.

Fabio Agostini deja atrás sus diferencias con Jossmery Toledo tras compartir con ella en EEG 10 años. Foto: composición/ captura de América TV

Fabio Agostini contra Ignacio Baladán

Finalmente, tenemos a Fabio Agostini e Ignacio Baladán. ¿Qué pasó entre ellos? El uruguayo estuvo saliendo unos meses con Paula Manzanal, pero como nunca la oficializó, ella terminó alejándose de él. Poco después, el ‘Canario’ empezó a salir con la modelo y dijo que el ‘Chocolatero’ se comportó de forma “machista” y que no trató bien a la influencer.

A pesar de las fuertes declaraciones de Agostini, Ignacio Baladán evitó responderle e hizo todo lo posible por no referirse a sus salidas con Manzanal.