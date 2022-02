Cantautor Wallo presenta su single “Será por los dos”

El cantante trujillano Wallo se mostró emocionado al dar a conocer su nuevo single llamado “Será por los dos”, lanzado recientemente y que se proyecta a formar parte del EP que prepara para fines de febrero y que estará disponible en todas las plataformas.

“Será por los dos” trata de la aceptación y madurez con la que afrontamos los momentos duros ante una pérdida de un ser querido, no muchos se animaron a tocar este tema pero para Wallo es parte de nuestra vida y espera que esta canción ayude en este proceso.

“Lo que busco con esta canción es reconfortar a las personas en estos difíciles momentos. Como cantautor me considero una persona sensible y esta canción también me servirá para ver el lado positivo en una situación difícil de afrontar”, comenta el cantautor.

Wallo ya ha publicado “Enfrentalo así”, la canción que trata de motivarnos a mostrarnos tal cual somos descubriendo lo maravilloso de nuestro interior.

El primer Ep de Wallo se llama “Así es la vida” y será lanzado este 25 de febrero.