Andrea San Martín volverá a trabajar con Miyashiro: “Nuevo proyecto de Aldo”

Andrea San Martín lleva varios días anunciando a sus seguidores que tiene una nueva sorpresa que contarles. Aunque solo dio algunas pistas, la noticia tendría que ver con un nuevo proyecto con Aldo Miyashiro.

Días atrás, la modelo había pedido de favor a sus seguidores que voten por ella en una encuesta que realizó el conductor de La banda del Chino para que se convierta en su nueva compañera en la conducción de un proyecto que se trasmitirá por internet.

El día de hoy, 25 de febrero, la ex chica reality Andrea San Martín anunció que daría un nuevo anuncio. En la imagen que generó más suspicacia está un logo que dice Habla Chino.

Andrea San Martín comparte fotos de sus vacaciones con su familia en Ica

La modelo Andrea San Martín viajó, una vez más, a uno de sus lugares favoritos: Ica. Esto se conoce debido a la cantidad de veces que ha ido para allá junto a toda su familia.

En sus historias de Instagram compartió muchos videos en los que se puede ver a sus hijas disfrutando al máximo de la piscina en compañía de su pareja, Sebastián Lizarzaburu.

Andrea San Martín se muestra feliz al conseguir entradas para ver a Anuel AA

La empresaria Andrea San Martín es muy fanática de Anuel AA y todos sus seguidores lo saben a la perfección, pues siempre ha estado al pendiente cuando ha habido una noticia relevante sobre la expareja de Karol G.

La ex chica reality se mostró muy emocionada al enterarse que su ídolo llegaría al Perú, pero su alegría cambió al no poder encontrar entradas. No obstante, esto no duró mucho tiempo tiempo, porque en cuestión de horas obtuvo sus famosos pases en zona Platinium.