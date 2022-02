Tula Rodríguez presenta a Anthony Aranda con peculiar frase: “Todos lo quieren tener”

Tula Rodríguez no se calla nada y empezó el programa En boca de todos este 24 de febrero al anunciar la visita del artista Anthony Aranda; sin embargo, lo que más llamó la atención fue la forma en cómo lo presentó.

“Día de primicia. Todos lo quieren tener. Todos los programas, por más que digan ‘yo no quiero’, morirían por tenerlo. (...) Hoy está Anthony Aranda en exclusiva aquí, donde vamos a hablar absolutamente de todo como nuevo participante de Esto es guerra. Todo eso y mucho más”, expresó.

Muy por el contrario, este 23 de febrero, la conductora Magaly Medina criticó la contratación del bailarín Anthony Aranda: “Como si hubiera llegado al canal de Pachacamac con esfuerzo, bajo su mérito y con talento. No, no, no, hay que darle una dosis de ubicaína y decirle que él no llegó gracias a su talento, él llegó gracias a un vergonzoso ampay. Ahora sale bien creído, bien altanero, el ego lo tiene infladísimo”.

Anthony Aranda confirma si Melissa Paredes fue su ‘trampolín a la fama’ o no

El nuevo chico reality Anthony Aranda visitó el set de En boca de todos y dio mucho de qué hablar con los comentarios que hizo con respecto a su relación con Melissa Paredes.

Así participó de una secuencia que consistía en responder preguntas comprometedoras y fue consultado sobre la posibilidad de que su actual pareja haya sido su ‘trampolín a la fama’. Él manifestó: “En mi ámbito (el baile) me he hecho conocido, he ido a mundiales representando al Perú, me conocen, pero si soy un poco nuevo en lo que son titulares. (Es) mentira (que Melissa fuera su trampolín), pero sí (le dio la presencia mediática)”.

Anthony Aranda está feliz de cumplir tres meses con Melissa Paredes

El inicio de la vida mediática de Anthony Aranda, luego de que ingresara a Esto es guerra, no pasa desapercibido y, a medida que pasan los días, es mucho mayor su exposición.

En esta oportunidad, el modelo aprovechó para presentarse en un programa de espectáculos por primer vez como chico reality y no dudó en felicitar a su enamorada Melissa Paredes, con quien cumple tres meses de relación.