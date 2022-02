Pancho Rodríguez tras no poder regresar a Perú: “Estoy en una situación de delincuente”

Pancho Rodríguez reapareció ante cámaras, pero no de su antigua casa América Tv, sino de la competencia. Desde Chile, el ex integrante de Esto es guerra ofreció una entrevista para el programa Magaly Tv, la firme y dio detalles de su situación migratoria.

A mediados de enero, el modelo decidió volver a Perú junto con su hija tras haber superado la COVID-19. Sin embargo, en el aeropuerto, Migraciones de nuestro país le impidieron el ingreso por una falta grave que cometió. Según explicó Pancho en aquella ocasión, todo se debió por asistir a una fiesta de Yahaira Plasencia durante el toque de queda y que terminó con intervención policial.

En conversación con Magaly Medina el miércoles 23 de febrero, Pancho Rodríguez contó que durmió con su hija tres días en el aeropuerto con la esperanza de que lo dejaran pasar, pero eso nunca ocurrió.

Asimismo, reveló que esto lo ha afectado emocionalmente y económicamente porque ya tiene una vida en Perú y en Chile tendría que empezar de cero.

“Tengo residencia permanente, yo la saqué por lo mismo que siempre he dicho, yo estaba en Perú proyectando mi vida, me enamoré del país, de la gente. Estuve 7 años allá, yo llegué por un año, pero me encantó tanto que decidí proyectar mi vida”, dijo.

“Hay gente que me dice: ‘bueno, trabaja allá (Chile)’. No es tan fácil porque qué sucede que toco las puertas en algún lugar y me aceptan, tres días después me dicen: ‘Panchito, ya puedes regresar a Perú’. No puedo comprometerme para decir después chau. Todos los días tengo la esperanza que me digan puedes regresar”, añadió.

Además, Pancho Rodríguez aclaró que no está usando su imagen y la llegada de los medios para ser tratado de manera especial y su situación se arregle. El ex integrante de Esto es guerra solo quiere que se haga justicia, ya que se siente como un delincuente.

“Yo no estoy acá pidiéndole un favorcito a Migraciones, les estoy pidiendo que sean justos, que se haga justicia. Estoy en una situación de delincuente, de criminal. No puedo entrar al país por cinco años”, mencionó.

Pancho Rodríguez arrepentido de su falta

A fines de enero, Pancho Rodríguez dijo a En boca de todos que se arrepentía de haber asistido a la fiesta de Yahaira Plasencia durante el toque de queda.

“Me sancionaron con una multa, añadido a eso, se me apartó del programa, estuve casi dos meses fuera, sin recibir goce de sueldo, y (recibí) las críticas de la gente por ser personaje público (...) Asumí todo porque siempre estuve consciente de mi falta. Me dolió mucho cometer la falta porque, al ser personas públicas, nos ven muchos niños, por lo mismo siempre me he cuidado. Cometí un error y lo lamento mucho”, precisó.

Yahaira Plasencia se solidariza con Pancho Rodríguez

Yahaira Plasencia contó que sigue en constante contacto con Pancho Rodríguez y espera que pronto pueda tener entrada a Perú. “Siempre tenemos comunicación. Igual, obviamente, él está afectado por lo que está pasando, pero yo espero de todo corazón que se pueda solucionar y que pueda venir aquí, porque aquí trabaja y todo eso; así que le deseamos todo lo mejor y que pronto pueda venir”, mencionó a las cámaras de América espectáculos.