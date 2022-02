Abogado de Pancho Rodríguez reporta presuntas irregularidades de Migraciones tras apelación

Pancho Rodríguez reapareció este jueves 24 de febrero a través de una videollamada con el programa Magaly TV, la firme. Desde Chile, el ex chico reality habló de su situación legal tras su impedimento de entrada al Perú por parte de Migraciones, ocurrida a inicios de enero del 2022.

El abogado del joven chileno contó detalles del caso de su cliente, luego de que ambos enviaran un recurso de apelación para que se resuelva lo más pronto posible.

Según mencionó, están teniendo demoras y presuntas irregularidades en dicho proceso. “Estamos esperando que Migraciones resuelva la apelación. Migraciones toma una interpretación arbitraria y no le está permitiendo que pueda ejercer su libre derecho, tampoco le ha permitido efectuar sus descargos de forma pertinente”, relató el defensor del extranjero.

“A Pancho se le está sancionando de una forma desproporcional”, agregó el defensor legal en diálogo con Magaly Medina.

Pancho Rodríguez se pronunció sobre su situación en Migraciones. Foto: GLR

Abogado pide regularidad en su caso

En ese sentido, la conductora de televisión cuestionó sobre la medida de Migraciones y preguntó por qué no se hizo el mismo castigo contra Facundo González.

“ El actuar de Migraciones es nula, porque no se actúa de la misma forma (con) que lo hacen con otras ”, resaltó el abogado.

¿Por qué Pancho no puede entrar a Perú?

Tras celebrar Año nuevo en Chile, Pancho Rodríguez se dispuso a retornar a Perú. En el aeropuerto Jorge Chávez, se le informó la prohibición de entrada al país por 5 años, hecho que le pareció “injusto”.

Él fue sancionado meses antes por su participación en la fiesta de Yahaira Plasencia, llevada a cabo en Cieneguilla. El ‘combatiente’ hizo caso omiso de las medidas restrictivas del Gobierno en la lucha contra la COVID-19.

“En Migraciones, aún se encuentra pendiente de resolver un recurso de apelación respecto a una infracción administrativa, más no un delito, consistente en la salida obligatoria del país por cinco años, que me impuso, por el incidente mediático en el que me vi involucrado hace un tiempo atrás. Hecho por el cual sigo profundamente arrepentido y, por el cual pedí disculpas, sumado a ello, el pago efectivo de una multa”, contó en aquel momento.