Pancho Rodríguez sobre problemas con Migraciones: “Esto es guerra no me abandonó”

Pancho Rodríguez dejó en claro que su problema con Migraciones no tiene que ver con la falta de ayuda por parte de Esto es guerra, reality al cual perteneció, pero que fue sacado por una falta durante el estado de emergencia en nuestro país a causa de la pandemia.

En entrevista con Magaly Medina, la conductora le preguntó si la producción lo ayudó tras no poder ingresar a Perú y ser detenido por Migraciones en el aeropuerto.

El modelo chileno detalló que solo Peter Fajardo se comunicó con él cuando se enteró de que no lo dejaron entrar a nuestro país y se quedó tres días en la terminal aérea con su hija, esperando resolver sus problemas.

“Con la única persona que hablé fue con Peter Fajardo. Cuando se enteró que estaba en el aeropuerto me ofreció ayuda, me preguntó si necesitaba algo” .

Ante esto, Magaly Medina le consultó si en algún momento la producción de Esto es guerra le ayudó en la parte legal.

Pancho Rodríguez negó abandono por parte de las cabezas del reality de América Tv y explicó que este tema con Migraciones solo tiene que resolverlo él.

“Nadie más de la jefatura se comunicó conmigo. Todo lo estoy viendo por mi cuenta. No sé si sea pertinente hablar de que me abandonaron o me dieron la espalda, ya que es algo que yo debo resolver” , señaló.

Magaly Medina pide que Facundo González también sea sancionado

Al igual que Pancho Rodríguez, Magaly Medina pidió a Migraciones que también actúe de la misma manera con Facundo González, quien es un extranjero que cometió una falta como la del modelo chileno.

“En esa fiesta también estaba Facundo (González), nosotros lo vimos y tenemos esas imágenes. ¿Por qué a Facundo no lo botan también? Él está en Esto es Guerra”, dijo la conductora.

Pancho Rodríguez se quedó tres días en el aeropuerto

Pancho Rodríguez contó que salió de Perú para pasar unas cortas vacaciones con su hija en Chile. Sin embargo, a su retorno, Migraciones le refirió que ya no podía ingresar. Él manifestó que se quedó con su pequeña tres días en el aeropuerto.