Pancho Rodríguez se confiesa sobre Yahaira Plasencia: “Nos confundimos”

Pancho Rodríguez brindó una entrevista exclusiva para el programa de Magaly Medina en la que habló sobre su situación legal con Migraciones, luego de que hace unas semanas, el chico reality revelara que le impidieron ingresar al Perú debido a que habría incumplido las normas por asistir a una fiesta COVID-19.

Sin embargo, en un momento, la conductora le preguntó por su supuesto romance con la salsera Yahaira Plasencia. “¿Chapaban sí o no?”, le dijo Magaly Medina. El exintegrante de Esto es guerra dejó entrever que sí hubo un beso, pero aclaró que por su cercanía, ambos confundieron la amistad.

¿Qué dijo Pancho Rodríguez sobre Yahaira Plasencia?

“En algún momento pudo haber pasado cosas, pero siempre fuimos amigos. Estuvimos saliendo como amigos, los dos éramos solteros. Nunca hicimos daño absolutamente a nadie. Por ahí, pudimos confundir la amistad. Nos confundimos ”, respondió Pancho Rodríguez.

“Es muy fácil decir si chaparon o no. Te pareces a cuando le preguntábamos por Jefferson Farfán”, agregó Magaly Medina molesta por las declaraciones del modelo chileno.

Luego, le preguntó si Yahaira Plasencia continúa apoyándolo en esta complicada situación. El chico reality reveló que ha cortado la comunicación con ella , pues cada uno tomó rumbos distintos.

“Hoy en día, no hablamos y eso ya no me interesa , porque estamos en caminos distintos. Lo que quiero es ver mi tema (de regresar a Perú)”, sostuvo Pancho Rodríguez.

¿Por qué Pancho Rodríguez no puede volver al Perú?

Según el modelo chileno, las autoridades le impidieron el ingreso al Perú porque no respetó las medidas impuestas por el Gobierno para enfrentar la pandemia.

“Todos saben que, en abril, yo fui junto a un par de compañeros al cumpleaños de una amiga (Yahaira Plasencia), a la cual llegó la Policía y se hizo todo un tema mediático por haber estado en toque de queda. A raíz de eso, me llega una notificación a mi casa expulsándome del país, dándome una prohibición de ingreso de cinco años. Frente a esto, presente una apelación”, contó.