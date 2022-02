Pancho Rodríguez revela que afronta su proceso de retorno a Perú solo y sin ayuda de EEG

Pancho Rodríguez se pronunció desde Chile sobre su situación legal con Migraciones luego de ser expulsado de Perú a inicios del 2022. En declaraciones a Magaly TV, la firme, el exintegrante de Esto es guerra habló de cómo viene afrontando este proceso, tras la apelación que realizó junto a su abogado.

Según contó el chileno, todo lo está llevando por su cuenta. Él fue consultado si el reality donde ha trabajado estos últimos años tiene participación en su intento de retorno al país.

“ ¿A ti la gente de Esto es guerra te ha llamado? Porque es una producción a la que tú pertenecías , ¿te han llamado, te han brindado su apoyo, su ayuda? (…) ¿no te han puesto abogado para que te apoye? ¿O sea, te dieron la espalda, te abandonaron?”, le preguntó Magaly Medina.

Peter Fajardo lo llamó

El extranjero acotó que no recibió ningún tipo de ayuda de parte de la producción del programa de competencias, pero aclaró que no es su responsabilidad. También, contó que Peter Fajardo lo llamó la vez en que se quedó tres días en el aeropuerto Jorge Chávez.

“No nada. La única persona con la que yo hablé fue Peter (Fajardo), que me llamó cuando él se enteró de que yo estaba en el aeropuerto, que fue muy amable, me ofreció ayuda, me dijo: ‘Pancho si necesitas algo, ropa, comida que te lleve, por favor, avísame’”, relató sobre la conversación que tuvo con Fajardo.

“ Nadie más de lo que es como jefes... No, nada, todo lo estoy viendo por mi cuenta.. . No sé si sería pertinente hablar de que me dieron la espalda, porque era algo que yo tenía que resolver”, agregó el chileno durante la videollamada.

Abogado habla sobre presuntas irregularidades contra Pancho

El joven se muestra esperanzado en que tendrá buenas noticias sobre su caso. No obstante, su abogado reportó presuntas irregularidades por parte de Migraciones durante su proceso de apelación.

“Estamos esperando que Migraciones resuelva la apelación. Migraciones toma una interpretación arbitraria y no le está permitiendo que pueda ejercer su libre derecho, tampoco le ha permitido efectuar sus descargos de forma pertinente”, dijo su defensor, quien se encontraba en el set de ATV.