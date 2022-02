Marina Mora y el empresario chileno Alejandro Valenzuela se darán el sí a fines de este mes, y a puertas del gran día revelaron detalles de lo que será una fecha especial en una entrevista para la revista Cosas. Asimismo, especificaron que realizarán una boda religiosa y civil, además de que quieren tener una familia numerosa.

La ganadora del Miss Perú comentó que al evento asistirán las personas allegadas. “Que será una boda de día, con las personas más cercanas a ambos, solo ochenta invitados, y que la vamos a pasar increíble, será muy divertida. Lo celebraremos en el campo y el enlace se dará en una linda capilla en Pachacámac”.

Marina Mora comentó cómo será su vestido de novia

Lo tiene todo previsto. Marina Mora reveló que usará dos vestidos para la boda, y comentó que, a pesar de haber vestido varios de estos atuendos en su vida, por su carrera, esta vez es especial y por ello se siente nerviosa.

Marina Mora y Alejandro Valenzuela tienen seis meses de compromiso. Foto: Marina Mora / Instagram

“En los 20 años que tengo como profesional, he desfilado muchísimos vestidos de novia y nunca me puse nerviosa. Ahora que toca elegir el mío, he sido muy indecisa sobre lo que quiero. Tiene que ser un recuerdo perfecto. Norka me hizo un vestido hermoso para la iglesia, y dos diseñadores de la UPC me han hecho el otro. Uno es más glamoroso y el otro es romántico”, expresó.

Marina Mora explicó por qué desea casarse con su pareja

La ex reina de belleza comenzó su historia de amor con el empresario Alejandro Valenzuela en 2019 y recién un año más tarde lo presentó ante cámaras en el programa En boca de todos.

En la entrevista con la revista explicó por qué decidieron dar el siguiente paso y no solo convivir. “Yo creo en la institución de la familia y el sacramento del matrimonio, y Alejandro sabe que es algo que yo he querido siempre. Él es divorciado. Su mayor expectativa no era casarse nuevamente, pero sabe que yo sigo todos los sacramentos. Si a ti te gusta y quieres recibir la bendición de Dios, es así. Ya tenemos más de dos años. Sabemos qué nos gusta y qué no nos gusta”, resaltó.

La futura novia contó que aún no tiene fecha específica para la ceremonia, pero que no tendría problema en realizar un evento virtual. Foto: captura América TV

Por último, Marina Mora dijo estar segura de querer tener tres hijos. “Mínimo dos, máximo tres, para que se acompañen. A mí me gustan las familias grandes. Yo soy una de cinco hermanos, y él, uno de tres. En esta época, tener cinco hijos sería un poco complicado, pero quiero que tengan compañía”.