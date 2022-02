Magaly Medina se ríe de Michelle Soifer en reality: “Se alucinaba un Grammy y ahora se va a EEG”

Magaly Medina no dudó en comentar sobre los nuevos ingresos de Esto es guerra y recordar la información previa que se tenía. Ninguno se libró, pero una participante en particular tuvo mención especial porque, al igual que otras, se había retirado del reality en temporadas pasadas con el anuncio de que no estaría más en un programa como ese.

Es por ello que la conductora no tuvo piedad en referirse a Michelle Soifer, quien se alejó por completo de los realities para dedicarse de lleno a su proyecto musical y discográfico. En ese sentido, la periodista aseveró: “No sabemos para qué regresó a EEG, a menos que su disquera no le dé el apoyo que tanto decía”.

Asimismo, Magaly Medina comentó sobre dicho ingreso: “Como gran bomba presentan a la internacional, la que ya se alucinaba ganado un Grammy, haciendo un featuring con Karol G en una gira internacional, y de pronto toda su bomba se convirtió en humo, y ahora se va a Esto es guerra otra vez. Siempre ha tenido eso Michelle; siempre ha querido incursionar en la música, pero termina haciendo cosas diferentes”.

Michelle Soifer confiesa que perdió aretes lujosos en EEG

La cantante Michelle Soifer regresó con todo a la versión especial de Esto es guerra por sus diez años al aire, pero no todo fue como se esperaba, y no solo por las críticas a su regreso, sino por un imprevisto que le costó un ojo de la cara.

“Estoy preocupada porque acabo de perder mi arete de casi 50.000 dólares, de Swarovski”, contó. “Yo me compro mis cosas, soy una mujer independiente”, aclaró también.

Gigi Mitre comentó sobre la carrera artística de Michelle Soifer

Luego de que se conociera que Michelle Soifer ingresó a la nueva temporada de EEG 10 años, muchos conductores quedaron sorprendidos y no dudaron en recordar que la modelo se había alejado por completo de los reality.

En ese sentido, la presentadora Gigi Mitre señaló sobre su carrera artística: “Lanza la carrera de cantante cuando nadie está yendo a las discotecas y todo está guardado”.