¿Aún la ama? La exestrella de la NBA Lamar Odom fue parte del exitoso reality americano Celebrity Big Brother, emitido por la cadena CBS; sin embargo, en el episodio del pasado 21 de febrero fue eliminado. Durante su estadía, el deportista comentaba a sus compañeros frecuentemente que extrañaba a su exesposa Khloé Kardashian y no veía la hora de hacer las paces.

Como se recuerda, la expareja contrajo nupcias en septiembre de 2009, a tan solo un mes de conocerse. Mediante los programas de Keeping up with the Kardashians, el matrimonio se veía feliz: parecía ser una de las duplas más estables de la familia. Lamentablemente, en 2013, las celebridades sorprendieron al terminar. Rápidamente, empezaron a salir a la luz las causas de esta ruptura: infidelidades, abusos de sustancias ilícitas, enfrentamientos con la ley por parte de Lamar.

Khloé Kardashian y Lamar Odom se casaron en 2009. Foto: US Weekly

En 2016 recién se oficializó su divorcio. El tiempo pasó y cada uno rehizo su vida. Aun así, parece que el cofundador de Good American no ha olvidado por completo a Khloé Kardashian, pues al salir del reality, la presentadora Julie Chen le preguntó qué es lo que le gustaría decirle a la millonaria si estuviera viendo el programa.

“Te extraño y espero poder verte pronto” , respondió Odom, según Daily Mail. Otro de los participantes que se despidió de Celebrity Big Brother fue el actor Todd Bridges, mientras que Cynthia Bailey, Miesha Tate y Todrick Hall siguen en el ruedo.

Lamar Odom revela la razón por la que ingresó a Celebrity Big Brother

El exjugador de los Lakers también comentó sobre su amistad con Bridges antes de su salida del reality, y relató que fue él su inspiración para ingresar al show. “Todd ha estado sobrio durante 33 años, así que le pedí que fuera mi entrenador sobrio (...) Es por eso que me uní al elenco de Celebrity Big Brother, porque la sobriedad es muy importante para mí en este momento de mi vida”, recalcó.

La vida de Lamar Odom estuvo llena de excesos. Foto: TMZ/Twitter

Lamar Odom ha estado en una constante lucha con sus adicciones. En el pasado, fue fotografiado desplomado en discotecas tras horas de beber alcohol. En 2015, sufrió una sobredosis en un burdel de Las Vegas que casi le cuesta la vida.

Lamar Odom arrepentido por no haber tratado bien a Khloé Kardashian

En otro episodio de Celebrity Big Brother, su compañera Cynthia Bailey y Carson Kressley se impresionaron por la forma en cómo el exbasquetbolista se refería a Khloé: “Cuando hablas de ella, suena como si fuera el amor de tu vida”. Luego, le preguntaron si había pensado en casarse de nuevo.

"No traté bien a esa buena mujer. Sería una bendición estar en su presencia", dijo Lamar. Foto: ABC News