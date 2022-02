Karen Dejo crítica a EEG por el ingreso de Gabriela Herrera: “Tengan un poco de creatividad”

La nueva edición de Esto es guerra para celebrar sus 10 años trajo muchas sorpresas entre personajes antiguos, polémicos y nuevos rostros. No obstante, una de las grandes ausentes fue Karen Dejo.

Como se recuerda, la exbailarina fue suspendida de manera indefinida en setiembre del 2021 tras tirarle un tortazo en la cara a Rosángela Espinoza cuando no le tocaba. Y, a pesar del tiempo transcurrido, la modelo no volvió a ser convocada.

El estar alejada de Esto es guerra no fue motivo suficiente para lanzar una crítica a la producción sobre un hecho en particular durante la nueva temporada 2022. En entrevista con El Popular, la ex chica reality manifestó su molestia porque en el programa presentaron a la tiktoker Gabriela Herrera como ‘la nueva sabrosura’, apodo que se le dio a Karen Dejo hace 8 años y por el cual ahora reclama y pide a EEG ser más creativos a la hora de poner nombres.

“Todo el mundo me está hablando de eso (del apodo). Mira, la única ‘sabrosura’ soy yo. Que tengan un poquito más de creatividad y que respeten. Creo que el tribunal tiene algo contra mí. Tienen que ganarse el derecho de piso, por favor. Yo soy la sabrosura desde el 2014 que entré a Combate y después fui a Esto es guerra y así me voy a quedar. Que se busquen su apelativo. Yo soy única e inigualable”, dijo.

Al ser consultada si Esto es guerra está buscando su reemplazo, Karen Dejo aclaró que cada uno es único en lo que hace.

“Yo no tengo reemplazo, yo soy única, así como la huella dactilar, así como la foto de tu DNI, cada uno es único. Pueden meter a quien quieran en el programa, pero yo soy única y yo soy la ‘sabrosura’, señaló.

Karen Dejo molesta con EEG. Foto: Karen Dejo/Instagram

Karen Dejo ve futuro en Gabriela Herrera

Karen Dejo puso a un lado su molestia con Esto es guerra y elogió a Gabriela Herrera, quien también deslumbró en Reinas del show.

“Es una linda, es una hermosa. A mí me cae superbién, cada una en su rubro, ella baila hermoso, tiene mucho futuro” , indicó.

Karen Dejo en shock tras ser suspendida de Esto es guerra

El pasado 14 de octubre, Karen Dejo contó a sus seguidores que estaba muy preocupada, ya que la producción de Esto es guerra no se había comunicado con ella para su retorno tras haber sido sancionada.

“No lo sé, ustedes saben que estoy suspendida de manera indefinida. Todavía estoy en shock, no recibo respuestas, ya tengo más de un mes fuera del programa, considero que no he hecho nada grave para como para recibir esta sanción, yo solamente me rehusé a hacer algo”, dijo aquella vez por Instagram.