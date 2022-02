Guillermo Dávila lamenta la muerte de su hermana y pide disculpas a fans por su reacción

Guillermo Dávila lamentó la muerte de su hermana María Elena. El cantante venezolano sorprendió con este anuncio a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió un video en el que explica que vive un momento muy doloroso con su familia, por lo que no supo reaccionar cuando un grupo de fans llegó al velorio para pedirle autógrafos.

El exjurado de La voz Perú pidió disculpas, debido a que habría rechazado a sus seguidores en plena despedida de su hermana. Reconoció que él no sabía qué hacer en situaciones delicadas que requieren tener privacidad.

Guillermo Dávila pide disculpas

“Pido disculpas a mis fans en ese momento tan triste y que Dios te bendiga, María Elena”, se lee en la descripción de su video. En las imágenes, Guillermo Dávila agradeció el cariño de su admiradores, pero hizo un mea culpa.

“En una noche que no podía estar más triste por la difícil partida de mi hermana, se apersonaron a la funeraria mucha gente sin saber qué podría llegar a ser esto para mí. Solicitando un autógrafo y tomarse una fotografía. Será que a mí no me enseñaron cómo comportarme en esos momentos, y a las fans tampoco”, expresó.

“Esto no es una queja ni un reclamo. Al contrario, yo estoy seguro de que mi hermana estaba feliz de que ese público tan hermoso tuviera esas manifestaciones de cariño y amor. Gracias por ser mi gente y por entender este momento”, agregó.

Fans apoyan a Guillermo Dávila

Por su parte, los seguidores de Guillermo Dávila le brindaron su respaldo “No tienes que disculparte, los fans deberían de disculparse. Paz a sus restos”, “No se puede ser tan imprudente en un momento de dolor, mi más sentido pésame”, “No puedo creer que la gente sea tan imprudente, qué falta de respeto, se pasaron”, “Qué falta de respeto para ti y para tu familia”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.