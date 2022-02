Greg Michel terminó con novia que lo ayudó en su accidente: “Siempre será un grato recuerdo”

Greg Michel anunció que dio por terminada su relación con su pareja a pesar de que se mostraron muy unidos y enamorados durante el terrible episodio que vivió el modelo belga tras el accidente que sufrió en su gimnasio.

A través de sus redes sociales, el influencer explicó porque tomó esa decisión: “Por este medio me gustaría dar a conocer un poco de mi privacidad y comentarles que hace una semana y media me separé de mi expareja y enamorada, que siempre fue para mí la mejor de todas”.

“Con el respeto que se merece, no daré más vuelta al asunto. Quedamos bien, de una forma relativamente pasiva y como adultos decidimos separar caminos, no es un secreto que ella siempre ha estado conmigo en las buenas, en las malas y las peores”, concluyó.

Greg Michel agradece a su expareja por los años juntos

“Pero por temas personales y laborales hemos decidido que hoy en día separarnos, ambos vivimos en una ciudad distinta, ya que me encuentro en la ciudad de Tarapoto laborando en mi centro de gimnasio BelgaFit”, mencionó.

“ Agradezco los años en los cuales he podido compartir muchos de los mejores momentos de mi vida, siempre será un grato recuerdo para mí, tanto ella como su familia, por lo mismo que ya no me ven acompañado de ella. Les agradezco su comprensión y su preocupación, siempre agradecido con ustedes”, finalizó.

Publicación de Greg Michel. Foto: Instagram

Greg Michel muestra cómo se recupera tras su accidente

Greg Michel se recupera favorablemente de la cirugía que tuvo que realizarse luego del accidente que sufrió en su gimnasio de Tarapoto. Tras ello, el modelo belga poco a poco está retomando su estilo de vida y muestra cómo ejercita el brazo afectado. En sus redes sociales, compartió un video donde enseña una parte de su rutina.