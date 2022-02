Ethel Pozo arremete contra Antony Aranda tras saludo a Janet Barboza: “La gente es muy voluble”

Ethel Pozo es una las figuras de televisión que ha criticado el ingreso de Anthony Aranda a Esto es guerra e incluso aseguró que lo habían premiado cuando no se lo merecía. Sin embargo, el ‘Activador’ sorprendió a las conductoras de América hoy al enviarle un saludo a Janet Barboza cuando hace unos días se negó a dar declaraciones para el magazine.

En la última edición del programa de entretenimiento de este jueves 24 de febrero, la presentadora de TV no dejó pasar la oportunidad para seguir arremetiendo contra la pareja de Melissa Paredes, a quien llamó voluble luego de que no quisiera hablar con uno de sus reporteros.

Tras conocer el mensaje del bailarín, la hija de Gisela Valcárcel recordó molesta su comportamiento ante cámaras. “Yo lo que entiendo es que la gente es muy voluble. Un día dice: ‘¿Quién es?, ¿Perdón?, ¿Cómo?, ¿Qué programa?’, y ahora dice: ‘Un saludo para la señora Janet’” , expresó.

Conductora respalda a Flavia tras vínculo sentimental de Patricio y Luciana

Luego de que Patricio Parodi oficializara a Luciana Fuster, Flavia Laos brindó declaraciones para diferentes medios, las cuales fueron comentadas por los presentadores de América hoy. La comunicadora respaldó las opiniones de la actriz e hizo hincapié en los códigos entre amigas. “Yo coincido con Flavia, el karma existe. Nadie se salva, todo da vueltas”, acotó.

Ethel Pozo no quiere ver a Anthony Aranda en el set de América hoy

La hija de Gisela Valcárcel fue muy tajante con su decisión y aseguró que no le gustaría invitar al ‘Activador’ a su programa matutino; la idea de compartir set nació de Janet Barboza y Brunella. Tras ello, Ethel Pozo se mantuvo firme y habló fuerte y claro ante sus compañeras de conducción. “Yo voy a seguir firme en mi decisión, no me gustaría, públicamente lo digo”, expresó.