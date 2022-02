Samu le aconseja a Austin Palao que regrese a EEG: “No lo veo como cantante”

Hace unos día se especuló sobre un posible ingreso de Austin Palao a Esto es guerra, sin embargo, el modelo no fue presentado en esta nueva temporada, situación que causó la desilusión de todas sus fans. Por ello, Samuel Suárez comentó al respecto y le aconsejó que evalúe la posibilidad de regresar al reality.

A través de sus redes sociales, el popular ‘Samu’ explicó por qué Austin no habría llegado a un acuerdo con el programa.

“En el tema de Austin les voy a contar cómo empezó. Con él comparto una serie de amigos en común que son bastante ratujas. Es más, en mi poder yo ya tenía un supuesto discurso que él ya tenía preparado para su ingreso a Esto es guerra, entonces por mí, yo daba por sentado que él estaba ”, señaló en su portal de Instarándula.

Austin Palao Foto: Austin Palao/ Instagram

‘Samu’ revela que Austin Palao habría puesto condiciones para volver a EEG

“Como tengo entendido, Austin había pedido tres requisitos importantes para su posible ingreso a Esto es guerra, y a mí particularmente me pareció: ‘No creo que acepten, pero puede ser que sí porque es Austin’. Al final creo que le dijeron: ‘No’. Entonces, hay que ser sinceros, hijito. Tampoco ahorita estamos para ponerse los moños. Yo creo que a esos requisitos, si es que hubiera de nuevo una negociación más adelante, que se baje un poquito, que además la calle está bastante dura, y que entre normal, que regrese. Sería bacán para las fans”, dijo.

Samuel Suárez no le ve futuro como cantante a Austin Palao