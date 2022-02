Anthony Aranda responde si se siente opacado por Guty Carrera y Fabio Agostini

Tras su comentado ingreso a Esto es guerra, Anthony Aranda se presentó en En boca de todos para hablar sobre su participación en la nueva temporada del reality. De ese modo, el ‘Activador’ fue consultado sobre un video que se viralizó en redes sociales, donde aparentemente es empujado por Guty Carrera y Fabio Agostini durante su primer día en el programa.

“¿Te sientes opacado por los ‘guerreros’?”, preguntó Gino Pesaressi.

Inmediatamente, Aranda aseguró que no se siente opacado y explicó lo que, según él, realmente ocurrió en ese momento.

“Justo estábamos todos para la foto. Había mucha gente para entrar en el plano. Guty y yo decidimos irnos a los extremos para que las chicas estén cómodas, por el espacio”.

Anthony Aranda sobre Melissa Paredes: “Mi mejor regalo es que sea mi novia”

Asimismo, durante su presentación en En boca de todos, Anthony Aranda reveló que este 24 de febrero cumple tres meses de relación con Melissa Paredes y aseguró que el mejor regalo que le pudo dar es haber aceptado ser su novia.

Además, aprovechó para dedicarle unas románticas palabras en este día tan especial para ellos. “Amorcito, quiero mandarte un beso, un beso súper grande, tú sabes que te amo mucho y, mientras me lo permitas, siempre estaré de tu mano apoyándote en todo. Te amo”.

Anthony Aranda: ¿Melissa Paredes fue su ‘trampolín’ a la fama?

En medio de su presentación en En boca de todos, Anthony Aranda respondió si Melissa Paredes fue su ‘trampolín’ a la fama.

“En mi ámbito (el baile) me he hecho conocido, he ido a mundiales representando al Perú, me conocen, pero sí soy un poco nuevo en lo que son titulares. (Es) mentira (que Melissa fuera su ‘trampolín’), pero sí (le dio la presencia mediática), es parte de…”.