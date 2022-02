Anthony Aranda cuenta cómo nació su apodo de ‘Activador’: “Me lo puso Leslie Moscoso”

Anthony Aranda se presentó en En boca de todos para responder varias preguntas de los conductores del espacio de América Televisión, luego de ser presentado como uno de los jales de Esto es guerra. En esta ocasión, la pareja de Melissa Paredes contó que el apodo de ‘Activador’ nació gracias a Leslie Moscoso.

“Eso fue gracioso. Ese apodo me lo puso mi amiga Leslie Moscoso. Un día bromeó que como yo bailaba con ella, su esposo se puso celoso y que activó su relación porque le daba rosas, la llevaba a cenar. Entonces me dijo: ‘tú eres el activador’”, reveló frente a los presentadores del espacio.

Tras lo manifestado, Ricardo Rondón le consultó si le molesta que le llamen ‘Gato’ o ‘Gato activador’ a lo que el bailarín respondió. “Desde un principio me dijeron activador y normal, todo bien”, recalcó.

Bailarín asegura que no se siente opacado por Guty Carrera y Fabio Agostini

Durante su participación en En boca de todos de este jueves 24 de febrero, el ‘Activador’ se pronunció sobre el video donde supuestamente fue desplazado por Guty Carrera y Fabio Agostini. “¿Te sientes opacado por los ‘guerreros’?”, preguntó Gino Pesaressi. De inmediato, el bailarín indicó que no se siente como tal y explicó qué ocurrió en ese momento. “Justo estábamos todos para la foto. Había mucha gente para entrar en el plano. Guty y yo decidimos irnos a los extremos para que las chicas estén cómodas, por el espacio”, relató.

Anthony Aranda reveló si Melissa Paredes fue su ‘trampolín’ a la fama

Una de las preguntas realizadas por los presentadores del magazine al bailarín fue si Melissa Paredes fue su ‘trampolín’ a la fama. Ante la interrogante, Anthony Aranda negó dicha versión, ya que es conocido por su carrera como bailarín. “En mi ámbito (el baile) me he hecho conocido, he ido a mundiales representando a Perú, me conocen, pero sí soy un poco nuevo en lo que son titulares. (Es) mentira (que Melissa fuera su trampolín), pero sí (le dio fama en el medio del espectáculo), es parte de”, detalló.