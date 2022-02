Alejandra Baigorria responde furiosa a Rafael Cardozo: “Tú solo has venido a hacer show”

Alejandra Baigorria no toleró que Rafael Cardozo la mencione durante la transmisión en vivo de Esto es guerra. El modelo recordó que el mencionado reality la eliminó en varias oportunidades. Sin embargo, la ‘Rubia de Gamarra’ no se quedó callada.

“A Alejandra Baigorria yo ya la saqué del programa tres o cuatro veces, y si la producción me hace el favor de no tenerla esta temporada me va a ahorrar trabajo”, fueron las palabras de Rafael hacia la piloto de autos.

La empresaria fue una de las ‘bombas’ más esperadas por los televidentes el 23 de febrero, y al no verla en el programa varios integrantes comentaron que faltaría una miembro dentro de “la familia”, refiriéndose a EEG.

¿Qué dijo Alejandra Baigorria?

La influencer arremetió contra el brasileño y aseguró que ella podría regresar al programa en cualquier momento porque sería “la engreída del productor”. “Yo tengo un contrato abierto, que ya todos quisieran tener. Van a temblar si vuelvo. Soy la ‘Patrona’, para que les quede claro”, expresó.

“Primero, Rafaelito, sin mí no brillarás, porque lamentablemente solo has venido a hacer puro show. Dijo que nunca más regresa a Esto es guerra y mírenlo”, dijo criticando al chico reality.

La ‘Rubia de Gamarra’ opina sobre las ‘bombas’ de EEG

El día de ayer ingresaron al programa reality nuevos personajes que no eran muy conocidos por los televidentes: Gabriela Herrera y Arian León. Los participantes fueron bien recibidos por sus compañeros; sin embargo, la ex chica reality no tuvo comentarios positivos sobre ellos.

“Pura mazamorra. El único que vale la pena es Said Palao. Fuera de que sea mi novio, es el único bueno. ¡Qué tal cuerpo en televisión! Yo quería que se saque el ‘blazer’”, dijo Alejandra Baigorria, al elogiar a su pareja.