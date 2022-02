Esto es guerra: dijeron no volver más, pero regresaron para los 10 años del reality

Esto es guerra es uno de los programas más exitosos de la televisión peruana, y esta temporada celebra sus 10 años en las pantallas de América Televisión. En su estreno, reaparecieron viejas figuras del reality, personajes que el público jamás pensó que aparecerían vistiendo la camiseta de ‘guerreros’ o ‘combatientes’.

Guty Carrera, Melissa Loza, Fabio Agostini e Ignacio Baladán volvieron a la competencia. Asimismo, Jossmery Toledo y Anthony Aranda se sumaron por primera vez a EEG.

También, hubo retornos inesperados, aquellos que dijeron nunca más pisar el set de dicho programa. Al respecto, conoce quiénes son estos personajes que lo pensaron dos veces y se presentaron el 20 y 21 de febrero.

Michelle Soifer

La cantante Michelle Soifer sorprendió a más de uno con su aparición en el set de Esto es guerra, este martes 21 de febrero. La joven se presentó con un encendido vestido amarillo, y recibió los elogios de Yaco Eskenazi, Natalie Vértiz y Sully Sáenz.

La joven le había dicho ‘no’ a los programas reality, por lo que su presencia generó opiniones divididas en redes sociales. “Gracias a la producción por convocarme en los 10 años de Esto es guerra. Y gracias a mi disquera por permitirme estar en estos 10 años. No podía faltar.”, dijo la intérprete de “La nena” sobre el escenario.

Como se recuerda, en enero de este año, ella fue consultada sobre si volvería al reality de competencias. Su respuesta fue tajante: no pensaba volver a los espacios de competencia.

“ Hoy todo para mí es el canto, nada más ”, dijo a El Popular. Así también, resaltó estar contenta con su público, que la sigue en su faceta como cantante. “Siento que es un regalo para todo mi público que estuvo esperando mucho de mí en todo este tiempo. Soy feliz compartiendo esto con ustedes”, expresó.

Hugo García

El deportista Hugo García fue otro de los chicos reality que dijeron haberle puesto punto final a los programas de competencias. A inicios de enero, el joven se enlazó con América Espectáculos para hablar de su situación.

Mencionó que este año quería tener nuevas experiencias, incluso, viajó a Estados Unidos para desfilar en el Fashion week. Sin embargo, dejó a su novia y partió hacia Lima para sumarse a los ‘guerreros’ y ‘combatientes’.

“ Este año quiero hacer cosas distintas. Me ha costado tomar la decisión y, al parecer, no voy a estar en Esto es Guerra”, dijo en aquel entonces.

Rosángela Espinoza

Rosángela Espinoza juró en muchas ocasiones dejar de lado los programas de competencia para enfocarse en sus estudios y otras oportunidades fuera del país. Sin embargo, se le ha visto pisar el set de Esto es guerra, incluso, tras despotricar contra esto.

Para esta nueva temporada, fue presentada y se integró a personajes históricos como Fabio Agostini, Guty Carrera y Rafael Cardozo.

Su última polémica contra el espacio de América TV sucedió en noviembre del 2021, al compartir un video donde lloró y afirmó que la vetaron del reality.

“Estas lágrimas me hacen más fuerte. No permitas que nadie te haga sentir mal. Seguiré cumpliendo mis sueños, nadie me detendrá”, escribió en una instantánea que publicó. Tras esto, no apareció más en Esto es guerra y señaló haber tenido propuestas de trabajo en otro país.