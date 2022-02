Magaly cree que Melissa Paredes estará en EEG por Anthony Aranda: “Sabe de qué pie cojea”

Anthony Aranda sorprendió a más de uno al ser presentado como el nuevo integrante de Esto es guerra el último 22 de febrero. El nuevo enamorado de Melissa Paredes llegó con muchos ánimos al famoso programa pero indicó que no está interesado en hablar sobre su vida privada ante cámaras.

Su ingreso generó muchos comentarios en las redes sociales y Magaly Medina no fue ajena ante la noticia. “Lo presentaron como si fuera el ‘super star’. ¿A quién le ganó? Si este hombre viene tratando de estar en un escenario hace mucho tiempo”, expresó la conductora.

Magaly Medina sobre el posible ingreso de Melissa Paredes

La presentadora de espectáculos también reveló que, en su opinión, es muy probable que Melissa Paredes se una al reality para no dejarlo solo.

“De repente los dos han negociado su entrada como dupla, como paquete. Yo creo que Melissa sabe de qué pie cojea y no lo va a dejar solito . Mañana o pasado la presentan también a ella, es lo más probable. (...) si no se le va, tiene que cuidarlo para que no se le vaya”, agregó.

El gesto de Anthony Aranda a Yaco Eskenazi

Magaly Medina expuso un tenso momento que se vivió luego de la presentación de Anthony Aranda en Esto es guerra. La figura de ATV indicó que el bailarín miró de arriba a abajo a Yaco Eskenazi luego de que le mencionaran a Melissa Paredes.

“El ‘activador’ que se cree el rico del barrio, lo miró de abajo hacia arriba, lo barrió a la hora que le preguntó si había ido solo”, comentó.