Luciana Fuster se retira del set de Esto es guerra tras palabras de apoyo de Patricio Parodi

Luego que Luciana Fuster se quebrara en el estreno de Esto es guerra al denunciar buylling en su contra a raíz de sus salidas con Patricio Parodi, el modelo le mostró su apoyo públicamente y la joven tuvo una peculiar reacción.

Durante la emisión de EEG del martes 22 de febrero, el popular ‘Pato’ Parodi fue presentando como un miembro más de la edición especial del reality por sus 10 años. No obstante, el deportista se tomó unos minutos para hablar sobre los ataques que su saliente viene recibiendo en redes sociales.

“Vivo mi vida sin hacerle daño a nadie. Cuando uno actúa bien, las cosas que pasan más adelante pasan súper bien, nos pasan cosas buenas. Siento que a ‘Lu’ le están pasando muchas cosas buenas, dentro de lo que pueda tener. Siempre mirar adelante, con la cabeza en alto”, empezó Patricio Parodi.

Sin embargo, durante su mensaje de apoyo, Luciana Fuster se mostró muy conmovida por las palabras del modelo y optó por retirarse del set de Esto es guerra para reincorporarse minutos más tarde.

Patricio Parodi: “Me afecta lo que le pasa a Luciana Fuster”

Asimismo, Patricio Parodi se sinceró y dijo que todo lo malo que le está pasando a Luciana también le afecta a él.

“Me afecta saber que la persona que quiero está mal, pero es algo que ha pasado por mucho tiempo, muchos años. No es la primera vez que las personas que son cercanas a mí saben que yo discrepo mucho con los programas de espectáculos”, añadió.

Patricio Parodi demostró su preocupación por su enamorada Luciana Fuster. Foto: América TV

Luciana Fuster pide que paren los ataques en su contra

A través de sus historias de Instagram, Luciana Fuster reveló que viene siendo víctima de ataques en redes y eso ha afectado su salud mental y emocional.

“Basta, por favor. Me callé mucho tiempo. Intenté normalizar lo que hacen conmigo y con muchas mujeres, excusándolos yo misma con lo que me hicieron creer: ‘Eres figura pública y tienes que aceptar lo que se diga de ti’. No más agresión y maltrato psicológico. No estoy bien. Nunca vi una campaña de bullying y odio tan grande en ningún país del mundo. Es algo inaceptable. Duele mucho”, escribió la joven.