Jessica Newton responde a usuaria que cree que debería saber cocinar: “Ser mujer no me obliga”

Jessica Newton no pasó por alto las palabras de una usuaria que insinuó que debería saber dominar la cocina. La directora del Miss Perú realizaba la dinámica de responder preguntas a sus seguidores, cuando se topó con una que incomodó a la ex reina de belleza.

“¿Por qué tan mayor y no sabes cocinar?”, era la interrogante.

Inmediatamente, en sus historias de Instagram, Newton no dudó en contestarle a la usuaria y dejar en claro que su género no define lo que debe hacer y lo que no.

“Yo no sé cocinar, podría alimentarme, pero no sé cocinar. El hecho de ser mujer no me obliga a tener que cocinar ”, aseguró contundentemente.

“Mi hijo y mi esposo cocinan maravilloso, mis hijas cocinan bien, pero no tengo por qué cocinar”, repitió.

Jessica pide que dejen de asociar la educación con la clase social

La directora del Miss Perú también aprovechó lo sucedido para enviar un mensaje a aquellas personas que relacionan tener una buena educación con pertenecer a una clase social en específico.

“Si hay algo que les voy a pedir a todos es que dejemos ya esas tonterías de las clases sociales, de que si es reina, si no es reina, qué tontería, y qué fuera de lugar. Las personas educadas están en todas partes, y las que no, también”, sostuvo Newton.

“Ya está tan pasado de moda que resulta ridículo. Evolucionemos”, aconsejó en un pequeño texto que acompañaba sus videos.

Cassandra agradece a su madre por apoyarla pese a denuncias

Cassandra Sánchez De Lamadrid dedicó unas tiernas palabras a Jessica Newton en agradecimiento por la ayuda incondicional que le ha brindado en medio de las denuncias que ha recibido por abandono animal.

“Gracias, mamá, por siempre estar conmigo y nunca soltar mi mano”, se leía en uno de los stories de la joven empresaria.