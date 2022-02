Jennifer Lawrence: la actriz habría dado a luz a su primer hijo, según informes

¡Ya es mamá! Al parecer, Jennifer Lawrence habría dado a luz recientemente a su primer hijo junto a su esposo, Cooke Maroney. La celebridad, quien hace poco estaba promocionando su película Don’t look up, no se ha manifestado al respecto. Según los informes actuales, la actriz y el propietario de una galería de arte recibieron a su pequeño en el condado de Los Ángeles.

¿Qué se sabe del supuesto alumbramiento de Jennifer Lawrence?

Diferentes medios se han intentado comunicar con Jennifer Lawrence para recolectar más información. Sin embargo, no han recibido respuesta. Page Six se comunicó con el representante de la intérprete para confirmarlo, pero tampoco obtuvo respuesta.

Por otro lado, el portal TMZ, el cual tocó el tema por primera vez, señaló que se desconoce la fecha exacta en que dio a luz y el sexo del bebé.

Este portal les hizo seguimiento y asegura que ambos no se exponían constantemente. Al parecer, fueron vistos por última vez en público antes de las fiestas de fin de año. Además, la misma fuente señala que la actriz tuvo un baby shower a fines de enero.

Jennifer Lawrence y su pareja han sido vistos pocas veces en público. Foto: TMZ

¿Qué había dicho previamente Jennifer Lawrence sobre su pareja y su embarazo?

La pareja Maroney - Lawrence ha dado de qué hablar desde su matrimonio, ya que se han hecho conocidos por cuidar a toda costa su privacidad y los detalles de su vida cotidiana. Precisamente, el medio Page Six fue el encargado de dar la primicia sobre el matrimonio de ambos en junio de 2018.

Una de las pocas entrevistas que la famosa concedió fue al podcast “Naked with Catt Sadler” en junio de 2019. La actriz catalogó a su esposo como “la mejor persona que ha conocido” y señaló: “Me siento muy honrada de convertirme en Maroney”.

Otra oportunidad en la que Lawrence habló sobre su embarazo fue en diciembre del 2021 al programa “The Late Show”. Si bien no dio muchos detalles, confesó que se había mantenido bastante ocupada en su vida matrimonial.