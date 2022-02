Said Palao a Rafael Cardozo: “En 3 años, logré más que tú en 10 años”

¡Está de regreso! Said Palao volvió a Esto es guerra este miércoles 23 de febrero para demostrar, una vez más, sus grandes habilidades como deportista calificado.

“Me siento súper contento de estar acá una temporada más, en mi casa, en Esto es guerra. No cualquier programa cumple 10 años de trayectoria y de éxito, y qué mejor que a la par estoy en el deporte de mis amores, que es el judo, donde tengo la oportunidad de poder representarlo en el panamericano que será de acá a dos meses”, mencionó durante su presentación.

Said Palao aclara a Rafael Cardozo

Consultado por su preferencia de formación de equipos, el ‘Samurái’ indicó que le gustaría que sigan los ‘combatientes’ contra ‘guerreros’. De inmediato, Rafael Cardozo expresó su desacuerdo y sin quedarse callado Said contestó.

”En tres años logré más que lo que hiciste tú en diez años. Te gane la final y nos llevamos la copa, mientras que te fuiste llorando”, le dijo.

Said Palao revela que está entrenando fuerte para su competencia de judo

Además, durante su presentación en Esto es guerra, Said Palao contó que se encuentra entrenando muy fuerte para poder representar al país en el campeonato panamericano de judo que tendrá lugar en Lima.

“Me estoy sacando el ancho, estoy entrenando hasta tres veces al día y voy a darlo todo como siempre lo he dado. Me encanta el deporte, me encanta sobresalir haciendo lo que más me gusta que es compitiendo”, agregó.