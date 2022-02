Anthony Aranda revela que Melissa Paredes es su mánager: ¿fue clave para su ingreso a EEG?

Anthony Aranda se convirtió en el nuevo jale de Esto es guerra. El bailarín, pareja de Melissa Paredes, fue presentado el último martes en el set que armaron en la playa Agua dulce. El popular ‘Gatito activador’ sorprendió a los chicos reality con su presencia, pese a decir que no quería formar parte de la farándula.

El joven cumplió su sueño con este debut, convirtiéndose en tendencia en las redes sociales. Dejó en claro que no declarará para ningún medio de espectáculos para evitar cargamontones en su nueva vida con la actriz.

“A mí me interesa la televisión, estuve en un programa de baile, pero no me interesa declarar en ningún medio y menos espectáculos que se encargan de desprestigiar a mi novia Melissa Paredes”, declaró.

Sin embargo, fue abordado por las cámaras de espectáculos y dio una inesperada confesión. Según contó, Melissa Paredes es su mánager y respondió a la pregunta si ella fue la promotora para que pise el reality de América Televisión.

“Yo fui personalmente. Melissa es mi representante, lo tengo que decir . Pero esta vez lo negocié yo”, precisó Anthony Aranda al reportero.

¿Anthony Aranda ya piensa en el matrimonio?

En declaraciones para América espectáculos, Aranda no descartó contraer nupcias con Melissa Paredes. El bailarín resaltó que su novia lo apoya en todas sus decisiones y mantienen una linda relación.

“¿Por qué no (podría pedirle la mano)? Cuando la pareja está estable, sueña en un futuro poder casarse y tener hijos, quizás. Eso el tiempo lo va a decir”, acotó.

Anthony Aranda celebra ingreso a Esto es guerra

A través de sus historias de Instagram, Anthony Aranda se mostró feliz por cumplir uno de sus sueños. El popular ‘Gatito activador’ contó que estaba esperando con ansias la cena que le preparó Melissa Paredes.

“Mi amorcito me ha cocinado”, dijo el joven, quien se acercó y abrazó a la actriz.