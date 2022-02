Danna Paola sobre novela Atrévete a soñar: “Fue una explotación para mí”

Danna Paola fue la artista invitada para arrancar el nuevo podcast No hagas lo fácil del reconocido creador de contenido mexicano Juanpa Zurita. El programa original de Spotify, que se estrenó el último 22 de febrero, dio a conocer detalles inéditos sobre la vida de la artista en el capítulo titulado “La mujer que reta el significado de ser artista”.

La intérprete contó pormenores sobre su infancia dentro de los foros de televisión, las situaciones difíciles que ha pasado a lo largo de su trayectoria de más de 20 años y el comienzo de sus crisis de ansiedad a raíz del trabajo intenso como protagonista de la producción Atrévete a soñar.

La intérprete de “Mala fama” mencionó en el inicio del podcast que su infancia siempre fue difícil porque desde muy chica incursionó en el mundo de la actuación, por lo que no tuvo la posibilidad de convivir en un ambiente más apropiado para su desarrollo.

“Me corrieron como de cuatro escuelas porque faltaba muchísimo. Poco a poco me di cuenta de que esta era mi vida; en realidad, nunca conocí algo fuera de estar en un foro (...) crecí con gente más grande y con los niños con los que conviví eran niños de novelas, pero también se volvió una adicción para mí el trabajar y me convertí en ‘workaholic’”, dijo la mexicana de 26 años.

La interprete contó que esa adicción al trabajo también la tuvo con su experiencia en Atrévete a soñar, en la que debió grabar 260 episodios a sus 15 años. A raíz de la presión que sufría en la producción de Televisa, la cantante comenzó una lucha interna donde se cuestionaba a sí misma qué tanto valía su carrera por la carga laboral.

“A los 16, después de Patito, acabé con náuseas de todo esto que viví. Atrévete a soñar fue algo que no me esperaba, fue un éxito increíble la novela, fue muy demandante y todo, pero no descansamos ni un segundo. Llego a pensar que fue una explotación para mí esa novela”, señaló.

Asimismo, resaltó que la rutina era intensa porque tenia que grabar de lunes a viernes y acudir todos los días a ensayos en el Centro de Educación Artísticas de Televisa (CEA), por lo que no había pausa dentro de su joven carrera. Debido a esa situación, la actriz terminó más de dos veces en el hospital a causa de la ansiedad.

PUEDES VER: Danna Paola dio detalles de la enfermedad que está padeciendo

“Yo reventé dos o tres veces con esa novela. A partir de los 15 años, empecé a producir ansiedad y a generar ataques de ansiedad y fue a partir de esa novela. Por eso, después de esa situación, empecé a cantar”, dijo Danna Paola.