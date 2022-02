Britney Spears vuelve a dirigirse a su hermana Jamie Lynn: “Lamento haberte llamado escoria”

¡No hay tregua en la familia! Después de que Britney Spears dejara de mandar mensajes y acusar a su hermana Jamie Lynn por maltratos, la cantante sorprendió a los cibernautas al dedicar un largo y contundente texto en Instagram a la protagonista de Zoey 101. La artista, quien hace poco presentó al nuevo miembro de su familia en sus redes, también reveló un tenso episodio que ambas vivieron.

Britney Spears a Jamie Lynn: “Es como si te esforzaras por mentir sobre mí”

Si bien había esperanza de que las hermanas Spears llegaran a una reconciliación, esto habría quedado totalmente descartado con lo último que posteó la intérprete de “Stronger”. A través de su cuenta de Instagram, Britney aseguró que su menor quiere hacerle pasar un mal momento.

“Lamento haberte llamado escoria, pero ¿por qué mentiste cuando me fui de casa? ¡Es como si te esforzaras por mentir sobre mí y hacerme quedar mal! Y si no fuera tu hermana, me creería todo lo que dices en tus entrevistas”, escribió.

La cantante se disculpa por llamar "escoria" a su hermana Jamie Lynn. Foto: Instagram Britney Spears

Britney Spears cuenta terrible experiencia que vivió por su padre y su hermana

La cantante continuó su mensaje revelando una experiencia que vivió junto a su hermana y su padre: “Tú y papá me empujaron en la esquina por mi pie roto y ustedes me estaban pinchando... Me sentí atacada grupalmente, así que dije ‘¡cállate la boca!’ Nunca me defiendo, ¡así que te sorprendiste! Todo lo que dijiste fue: ‘Papá te estaba tocando el pie, ¡nunca te toqué!’. Luego, fuiste al armario y gritaste como una ‘drama queen’ durante una hora y yo estaba confundida: ¿No debería ser yo la que estuviese gritando? Nunca te grité delante de nadie. Lo que no sabes es que cuando estabas gritando y gritando en el armario de mamá, uno de los niños salió y me dijo: ‘Tienes que ir a pedir perdón a mamá'”.

Britney y Jamie Lynn Spears en Nickelodeon Kids Choice Awards 2003. Foto: Page six

La cantante finalizó su mensaje con una advertencia para Jamie Lynn. Al parecer, Britney buscará “poner en su lugar” a su hermana menor: “Sé que papá ha quedado atrás porque ya no tiene la tutela, así que supongo que sientes que tu pequeño trasero atrevido puede creerse la jefa, pero estoy aquí, como tu hermana mayor, para mantener la realidad contigo y ponerte en tu lugar. Tienes derecho a contar tu historia pero, sinceramente, el momento... Justo cuando la gente está contando los segundos hasta que haga algo mal, tú sales y literalmente dices cosas hirientes sobre mí. Eso es ser tan poco solidario y es una locura. Honestamente me pregunto si todo esto es una broma y me estás probando, porque esto está ha llegado a un nivel que ya ni siquiera es divertido”.