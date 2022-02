Anthony Aranda cuestiona versión de Rodrigo Cuba y saca cara por Melissa: “Tenemos la verdad”

Anthony Aranda se convirtió en el flamante jale de Esto es guerra el último 22 de febrero y generó todo tipo de comentarios entre los televidentes del programa. En su aparición, el bailarín habló sobre la controversia generada por su relación con Melissa Paredes y sobre las críticas.

En el set de EEG, también aseguró estar preparado para la competencia y prometió que dará todo su esfuerzo para resaltar en el reality por su nivel físico. “Soy un hombre de retos, así que voy a dar todo para dejar todo en la cancha”, dijo en vivo.

Anthony Aranda y su mensaje a Rodrigo Cuba

Tras el fin de la segunda emisión de EEG 10 años, Anthony Aranda declaró para las cámaras de América Espectáculos y habló sobre el inicio de su comentado romance con Melissa Paredes.

“Nosotros tenemos súper claro la verdad, entonces, como expliqué en mi presentación, la gente decidió simplemente seguir una declaración súper errónea , bueno, está bien, la gente tiene derecho a pensar lo que quiera”, precisó.

Además, dejó claro que en adelante, no volverá a referirse a Rodrigo Cuba. “Yo no tengo por qué decir nombres, se sobreentiende. No tengo por qué mencionar a nadie y no tengo nada que hablar de él”, afirmó.

Anthony Aranda revela que Melissa Paredes es su mánager

El ingreso de Anthony Aranda a Esto es guerra ha generado revuelo entre los televidentes y los medios de prensa. El bailarín fue abordado por las cámaras de televisión para obtener sus declaraciones ante el nuevo reto que se le ha presentado en el reality y confesó cómo logró ingresar.

Según expuso en América Espectáculos, Melissa Paredes es su actual mánager. Sin embargo, negó que ella haya negociado con los ejecutivos de EEG. “Yo fui personalmente. Melissa es mi representante, lo tengo que decir. Pero esta vez lo negocié yo”, expuso.