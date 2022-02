Andy V habla desde la clandestinidad tras ser acusado de agredir sexualmente a una mujer

Andrés Olano, personaje público más conocido como Andy V, se enlazó en directo con el programa Amor y fuego para dar su descargo tras haber sido acusado por agresión sexual contra la ahijada de su expareja Susy Díaz.

Desde la clandestinidad, el ex chico reality apareció con el rostro golpeado luego de que el tío de la víctima haya tomado justicia por sus propias manos tras la confesión de Andy V, la cual fue difundida en un audio que grabó el familiar de la ultrajada.

“Yo no le he hecho nada a la chica”, comenzó diciendo el exesposo de Susy Díaz.

Asimismo, explicó en qué contexto fue grabado el audio que difundió el tío de la víctima a modo de probar su inocencia.

“No la he tocado porque todas las noches hemos estado con gente”, seguía repitiendo.

Andy V pide que investiguen al tío de la agraviada

Andy V no solo negó rotundamente haber atacado a la joven de 30 años, también dio a entender que el tío de la denunciante, quien está a cargo de su cuidado, es quien busca aprovecharse de ella.

“Así como me investigan a mí, también al tío, que le hagan la prueba de ADN porque por ahí también la chica soltó que el tío la toca. Entonces, a mí no me van a querer voltear la torta para él limpiarse de la agresión que me ha hecho”, sostuvo Andy.

Rodrigo y Gigi no creen en palabras de Andy V

Los conductores de Amor y fuego se mostraron tajantes al momento de conversar con el denunciado, y no temieron lanzarle fuertes acusaciones.

“No nos vengas con ese cuento de ‘Tengo madre‘ porque a ti te creemos capaz de todo”, aseguró Gigi Mitre.

“Tenías a una mujer embarazada a tu lado y le hiciste la vida imposible, vamos a pensar que tú tienes algún tipo de consideración, por favor”, acotó Rodrigo.

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.