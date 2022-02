Conoce qué famosos peruanos son amantes de los animales y lo demuestran en sus redes sociales

No existe amor más sincero que el de una mascota a su dueño. Por ello, no es una sorpresa que varios personajes de la farándula, como Magaly Medina, Ricardo Morán, entre otros, se desvivan por sus pequeños y lo comparten en sus redes sociales.

Conoce en esta nota a los famosos que han publicado lo mucho que aman a sus engreídos de cuatro patas.

Magaly Medina

La reina de los ampáis, Magaly Medina, es dueña de Chanel, Aston y Ozzy, sus tres perritos que le robaron el corazón, y día a día muestra en su cuenta de Instagram todas las travesuras que hacen. Incluso en su canal de YouTube grabó el tag de las mascotas, pues sus seguidores también son fanáticos de sus “perrijos”.

Conoce a los amores de Magaly Medina. Foto: Magaly Medina/Instagram

Christian Meier

El reconocido actor y cantante Christian Meier es un amante de los animales y así lo deja ver en sus redes sociales. Recientemente, publicó una foto de su chihuahua blanco Luca, quien solo tiene un ojo, pero eso no le quita lo tierno y especial que es. Además, tiene su propia cuenta en Instagram, con el usuario @mynameis_luca.

Luca es el tierno chichuahua de un hijo que se robó el corazón de Christian Meier. Foto: Christian Meier/Instagram

Maricarmen Marín

La conductora y cantante Maricarmen Marín se encuentra en su mejor momento al haberse convertido en madre hace unos meses, y una de sus compañeras más leales a lo largo del camino, que estuvo a su lado en todo momento, fue y es su amada Becky, su perrita que ya cumplió 14 años.

Becky es la perrita de Maricarmen Marín y tiene 14 años. Foto: Maricarmen Marín/Instagram

Ricardo Morán

¡Llegó Chewbacca! Y no, no es el personaje de Star Wars, sino que es un tierno Golden retriever que es parte de la familia del productor Ricardo Morán con sus dos pequeños Emilio y Catalina. El jurado de Perú tiene talento sube tiernísimas fotos de los cuatro en su Instagram.

Chewbacca es el fiel compañero de Ricardo Morán. Foto: Ricardo Morán/Instagram

Rodrigo González

El conductor de Amor y fuego Rodrigo González no puede evitar mostrar su lado más tierno cuando aparece junto con su gatito, llamado Leopoldo, o ‚como él lo llama de cariño, ‘Leopi’.

Los seguidores de 'Peluchín' aman a su gatito llamado Leopoldo. Foto: Rodrigo González/Instagram

Angie Arizaga

La ex chica reality Angie Arizaga es mamá perruna y su hijo se llama Thor, como el dios del trueno y el dios de Asgard de Marvel. Es un Golden Retriever bastante juguetón y recientemente se convirtió en padre de dos pequeñuelos. Sin embargo, la popular influencer también tienes dos chihuahuas que ya son adultos mayores.

Angie le puso el nombre de un superhéroe de Marvel a su perrito. Foto: Angie Arizaga/Instagram

Pedro Suárez-Vértiz

El cantante peruano, intérprete de “Cuando pienses en volver” y “Degeneración actual”, es amante de los gatos y tiene como mascota a Jimi y Lucy, quienes se convirtieron en su compañía perfecta cuando inició la cuarentena. “Ellos son la mascota perfecta para los tiempos actuales. Se bañan solos, no te piden que los saques a pasear, hacen sus necesidades en su bandeja de arena, y encima las entierran con sus patitas. Son unos peluches andantes”, escribió en uno de sus posts.

Pedro Suárez-Vértiz le dedicó un emotivo mensaje a sus gatos Jimi y Lucy. Foto: Pedro Suárez Vértiz/Instagram

Anahí de Cárdenas

¡Es una amante de los animales! La actriz Anahí de Cárdenas y su novio conviven con sus cinco gatos: Lila, Olivia, Ramón, Chino, Valentina, y su perrita Lima. Comentó en sus redes que estos seres fueron fundamentales en su proceso de recuperación cuando fue diagnosticada con cáncer de mama.

“No me cansaré de decir el papel tan importante que tienen nuestras mascotas (hijos) en los procesos de recuperación médica", dijo Anahí. Foto: Anahí Cárdenas/Instagram

“No me cansaré de decir el papel tan importante que tienen nuestras mascotas (hijos) en los procesos de recuperación médica. Estos bichos, su amor, el compartir el mismo espacio, su compañía, es una de las causas más grandes de mi pronta recuperación”, escribió Anahí, y precisó que siempre se les debe cuidar y valorar.

Anahí de Cárdenas es mamá de 5 gatos y una perrita. Foto: Anahí de Cárdenas/Instagram

Andrés Wiese

El recordado actor Andrés Wiese, que dio vida a ‘Ricolás’ de Al fondo hay sitio, está completamente enamorado de su perrita pitbull llamada Menta. Llegó a su vida en mayo del 2020, al ser rescatada en Los Pantanos de Villa en 2019, y ahora no deja de subir fotos junto con ella en sus redes, con lo cual muestra lo feliz que son.

Menta fue rescata en el 2019 en Los Pantanos de Villa. Foto: Andrés Wiese/Instagram

“Llegaste como sabiendo que tu compañía me transformaría la vida y me ayudarías a sobrellevar probablemente los momentos más difíciles que me ha tocado vivir. Casi inseparables desde el primer día, amo la dinámica y la conexión que hemos logrado con el tiempo”, escribió en su post de Instagram.

Andrés Wiese se disfrazó de Deadpool y Menta de un taco en Halloween. Foto: Andrés Wiese/Instagram

Alondra García Miró

La modelo y actriz Alondra García Miró se desvive por sus cuatro perritos. La última es Domi, una pomerania de color blanco que se robó su corazón desde el primer día. “¡No puedo más contigo, mi pedacito! Me derrito por ti, Domi. Soy una abuela chocha, ¿se nota?”, se lee en la descripción de su post en Instagram.

Tula Rodríguez

Son parte de su familia. La conductora de En boca de todos Tula Rodríguez ha realizado varias publicaciones con tiernos mensajes dedicados a sus perritas. “¡Ellas son mis fieles compañeras! Mi Lola, que tiene 4 años, y mi Gema, 14 años. Son mis hijas, las amo. Definitivamente, adoptarlas fue una de las mejores decisiones que tomé. Ellas me dan tanto amor que me derriten”, se lee en uno de sus post.

Tula Rodríguez está enamorada de sus perritas Lola y Gema. Foto: Tula Rodríguez/ Instagram

Leslie Shaw

En julio del 2021 falleció su querido perrito Papi, un bull dog francés. Tras su partida, la cantante Leslie Shaw no estaba segura de tener otra mascota, pero los planes cambiaron.

Leslie Shaw perdió a su perrito Papi en julio del 2021. Foto: Leslie Shaw/Instagram

“Yo he estado demasiado triste por tantas cosas que me han sucedido, y obviamente por él (papi). No he querido tener otra mascota porque no quería volver a sentir ese dolor tan intenso, pero hace unos días pensé que sí quería volver a sentir a amor intensamente, y sí tengo muchísimo amor para dar”. Así es como, presentó a Phillie, a quién adoptó en Miami.