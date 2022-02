Paloma de la Guaracha: ¿dónde se encuentra y por qué quiere regresar al Perú?

Paloma de la Guaracha —nombre artístico de la cantante Erika Luz Palomino— vuelve a hacer noticia, pero esta vez no es por sus controvertidos romances con personajes de la farándula peruana, sino por la deplorable situación económica que afronta en tierras extranjeras.

En la última edición de Magaly Tv, la firme, presentaron un informe donde la ‘Kardashian del Óvalo de Santa Anita’ mostró su día a día y lo que hace para sobrevivir lejos del país. En las siguientes líneas te contamos en qué país se encuentra y por qué desea regresar al Perú.

¿Dónde se encuentra Paloma de la Guaracha y por qué quiere regresar al Perú?

Paloma de la Guaracha, por medio del espacio televisivo de Magaly Medina, imploró ayuda a sus compatriotas para volver al Perú, pues está enfrentando una complicada situación económica en un pequeño pueblito en Italia.

La cantante de cumbia confesó que no cuenta con dinero para comprar comida y llegó al punto de mendigar en las frías calles europeas. ”Yo tengo que salir temprano de aquí porque hay lugares donde dan comida en la parroquia, te dan víveres. Dan una sola vez al mes. Yo no traje nada aquí, no pensé que el frío era tan fuerte”, contó entre lagrimas.

Además, detalló que realizó este viaje buscando un mejor futuro para ella y sus hijos. No obstante, actualmente no pude enviar dinero para su familia. “Una amiga me dijo ‘vente a Italia’. Lo hice para mis hijos, para comprarme un departamento y tener una discoteca como negocio. Acá los italianos son muy fríos. Me han discriminado pese a que les supliqué trabajo”.