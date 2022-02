Nicola Porcella pide que se tome en serio la salud mental: “La depresión no es un juego”

Nicola Porcella actualmente se mantiene fuera del ojo público al no formar parte de algún programa de TV; sin embargo, recientemente sorprendió a sus seguidores cuando publicó un contundente mensaje en su cuenta de Twitter, donde habló sobre la salud mental.

“La depresión no es un juego, dejen de utilizarla como escudo a sus actos, que por esa razón la gente no le toma importancia” , escribió el excapitán de Las cobras.

Nicola Porcella pidió que no se tome a la ligera cuando uno conversa sobre temas de salud mental. Foto: Nicola Porcella/Twitter

Rápidamente, los usuarios relacionaron este tuit con las publicaciones de Luciana Fuster, quien denunció públicamente que viene siendo atacada y acosada en las redes sociales desde hace unos meses. Incluso, cuando fue presentada como una de las ‘bombas’ en el estreno de EEG 10 años, la influencer derramó lágrimas al hablar de lo sucedido.

Nicola Porcella asegura que su mensaje no fue dirigido a Luciana Fuster

Luego de que finalizara el primer programa de la nueva temporada de Esto es guerra, Nicola Porcella se pronunció nuevamente para aclarar que en su mensaje no se estaba refiriendo a Luciana Fuster. Según él, solo intentaba realizar una reflexión sobre lo delicado que es hablar de la salud mental.

“Referente a mi historia anterior, quiero decir que no me refiero a nadie en especial. Simplemente, siento que se maneja el tema de la depresión como algo más y no le dan la debida importancia”, se lee en el principio del párrafo.

Asimismo, recalcó que las personas que padecen este diagnóstico no son los únicos que sufren, sino también su familia, su entorno, quienes se preocupan por su calidad de vida.

Nicola Porcella asegura que su mensaje no fue dirigido a Luciana Fuster. Foto: Nicola Porcella/Instagram

“No saben lo difícil que es sufrir de esta enfermedad, porque sí es una enfermedad y no solo te consume a ti, sino a tus seres queridos (…) Lo único que quería dejar en claro es que hay que tomarlo con seriedad y la debida responsabilidad”, prosiguió.

Luciana Fuster asegura que le están haciendo una “campaña de odio”

No aguantó más. La joven de 23 años escribió varios mensajes en su cuenta de Instagram donde contó cómo se ha venido sintiendo desde hace unos meses y recién ahora se atreve a contarlo porque quería pensar que esto era algo “normal” al ser un personaje público.

Luciana Fuster se conmueve y se apoya en Natalie Vértiz. Foto: América TV

“Basta, por favor. Me callé mucho tiempo. Intenté normalizar lo que hacen conmigo y con muchas mujeres, excusándolos yo misma con lo que me hicieron creer: ‘Eres figura pública y tienes que aceptar lo que diga de ti’”, dijo.

Comunicado de Luciana Fuster. Foto: captura/Instagram

Luego, reveló que por recibir constantes mensajes de odio hacia ella, teme poder llegar a sufrir un problema de salud mental.