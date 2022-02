Marisol Aguirre confesó cómo era la relación con Christian Meier: “Nunca quiso que actúe”

Marisol Aguirre lleva varios años separada de Christian Meier, pero en esta ocasión habló sobre cómo es la relación con el actor y sus hijos. Además, comentó que se alejó de la actuación por pedido del popular ‘Zorro’, ya que debía dedicarse a sus hijos mientras Meier seguía con su carrera profesional.

“Nunca quiso que actúe porque quería que esté en la casa con los chicos y porque (de alguna manera) si yo trabajaba, no íbamos a poder visitarlo en vacaciones”, contó en un inicio la actriz de telenovelas, quien se hizo popular en la serie Gorrión.

“Si trabajaba, seguramente hubiera durado mucho menos nuestro matrimonio. Para eso, sacrifiqué mi carrera, para que él continúe y yo pueda acompañarlo con mis hijos a todas partes”, dijo también en entrevista con El Comercio.

Marisol Aguirre y la relación actual con Christian Meier

Lejos de llevar una amistad, Marisol Aguirre confirmó que se encuentra distanciada de Christian Meier y la única conexión entre ambos son los hijos de los actores. Además, aclaró que en esta época solo busca disfrutar de su vida.

“Ya no hay este conversatorio que antes teníamos para decidir con quién se quedan los chicos el fin de semana. Ya mis hijos son grandes, cada uno está haciendo sus cosas por su lado. Ahora, ha estado con los tres. Ahora, a quien le toca dedicarse a sus hijos ya grandes, formaditos, preciosos, lindos, bien hechos, es a él. Y a mí me toca disfrutar de la vida” , precisó.

¿Por qué se separaron Marisol Aguirre y Christian Meier?

Los protagonistas de Gorrión se divorciaron en el año 2009 luego de sostener 14 años de relación. Esta información rebotó en los medios de comunicación y se especuló que hubo casos de violencia, pero Marisol desmintió los rumores de lo sucedido.

“Estoy aquí como madre de tres hijos para aclarar que todos esos titulares son falsos, Christian nunca me ha tirado un puñete o me ha agredido , no lo he dicho nunca”, dijo Aguirre en una entrevista para Magaly.