Maluma muestra cómo quedó su rostro tras ser mordido por uno de sus perros

El reconocido cantante colombiano, Maluma, fue atacado por uno de sus perros recientemente y se animó a contar la dramática experiencia a través de sus canales oficiales. Vía Instagram, publicó unas historias en las que se puede observar la mordedura a la altura de su frente.

Se trata de su perro Buda y, según señala el artista, no lo agredió de forma agresiva. Anteriormente se había mostrado como un amante de los animales por sus fotos junto a caballos y burros dentro de una granja.

“La triste realidad es que Buda me mordió, pero fue susto y no de agresividad. Pero bueno, los animales son muy leales y uno tiene que tener mucho cuidado. Sin embargo, él no lo hizo de malo así que no pasa nada. Lo quiero como si nada hubiera pasado, así que tengan cuidado que a cualquiera le puede pasar”, comentó.

Maluma muestra cómo quedó su rostro

En el clip subido horas atrás, se muestra una ligera herida a la altura del lado izquierdo de la frente. Según lo indicado por el colombiano, no pasó a mayores y todo fue producto de un accidente con uno de sus canes.

Maluma fue agredido por su perro. Foto: captura Instagram

¿Cuál es el verdadero nombre de Maluma?

El nombre original de Maluma es Juan Luis Londoño Arias. Actualmente, es uno de los íconos de la música urbana en todo el mundo y prueba de ello son sus innumerables premios a lo largo de su carrera.