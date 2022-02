Magaly sobre albergue donde estaban las mascotas de Deyvis: “No puede ser inhumano”

Magaly Medina presentó una denuncia por maltrato, a través de su programa de espectáculos, contra el albergue Magic Dog, donde se encontraban las mascotas de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez. Días después, el establecimiento fue clausurado por la Municipalidad de Pachacámac.

La conductora se pronunció al respecto y apoyó la decisión de cerrar el local, pues este tenía diversas denuncias por negligencia y maltrato animal. Asimismo, la ‘Urraca’ indicó que la dueña de Magic Dog no quiso que el personal municipal ingrese a sus instalaciones.

“Yo creo que si no han querido abrirle la puerta a los fiscalizadores es porque algo esconden , cuando uno no tiene nada que esconder abre las puertas y muestra a cualquier hora del día”, comentó.

Además, dejó en claro que no está haciendo daño malintencionado a nadie. “Acá no me digan: ‘Pobre, cómo le haces daño a un emprendedor’. Un emprendimiento tiene que respetar todo, si trabaja con animales no puede ser inhumano. Si te pagan no puedes tratar a los animales como si fueran presos, objetos”, indicó.

Magaly Medina preocupada por los perros de Cassandra y Deyvis

Por otro lado, Magaly expresó su preocupación al no saber dónde se encuentran las mascotas de Cassandra y Deyvis. Incluso, decidió crear un hashtag para ayudar a conocer su paradero.

“La cuestión de fondo también es: ¿Dónde están Wakatay y Wakamole? Nunca ponemos hashtag, pero hoy será #SalvemosAWakatayWakamole (...) Después de estas imágenes nosotros esperábamos que el corazón de Deyvis y Cassandra se sensibilizara, buscaran a sus mascotas y las llevaran a vivir con ellos, porque su gran excusa fue que están remodelando su casa”, acotó.

La presentadora habló de las mascotas de los novios Orosco y Sánchez de Lamadrid. Foto: Magaly Medina/Cassandra Sánchez de Lamadrid/Instagram

Magaly Medina rompe amistad con Jessica Newton

El programa del viernes 18 de febrero inició con la popular ‘Urraca’ bailando la canción “Señor mentira”. Es así que la conductora acotó que, debido a la polémica generada en estos días por Jessica Newton y su familia, la amistad que tenía con la empresaria ha terminado.