James Rodríguez desmintió rumores sobre supuesta relación con Karol G: “No crean eso”

¡Lo negó todo! Se ha hecho viral un video en el que James Rodríguez, futbolista de la selección colombiana, habló sobre los rumores que lo vinculaban con la cantante Karol G. La artista, quien hace poco habría recibido una indirecta por parte de Yailin, la más viral tampoco se ha manifestado sobre el tema.

A través de su cuenta de Twitch, James Rodríguez mantiene constante comunicación con sus seguidores. Recientemente, el futbolista respondió a una frecuente consulta que le realizaban sobre su situación sentimental.

El deportista no dudó en desmentir todo lo que se viene diciendo sobre su cercanía con Karol G: “Estoy soltero ahora, muchachos. Ya les dije, no crean en todo lo que dicen. Estoy soltero, no estoy saliendo con nadie. Estoy solito”.

“Estoy recibiendo hojas de vida. Hojas de vida al Twitter, Instagram, Facebook. Que quede claro que estoy soltero, que no estoy con nadie. Los chismes que dicen que estoy con alguien, así no es”, agregó James antes de cerrar el tema.

¿Cómo surgió el rumor sobre la presunta relación de ambas celebridades?

Al parecer, todo lo que se viene diciendo sobre Karol G y James Rodríguez empezó desde que Salomé Rodríguez, hija del futbolista, publicó en su cuenta oficial de Instagram una foto donde aparece con la intérprete de “Tusa”.

Karol G junto a la hija de James Rodríguez. Foto: Instagram Salomé Rodríguez

Asimismo, hubieron otras fotos en las que Karol G y James aparecen juntos, sonriendo para retratar el momento. Todo empezó a complicarse cuando la cuenta Rechismes publicó el supuesto chat que confirmaría una relación entre ambos.

Supuestas pruebas del romance entre James Rodríguez y Karol G. Foto: Instagram Rechismes

Karol G estrenó canción con Becky G, la cual sería supuesta indirecta para Anuel AA

La cantante sorprendió a sus seguidores al estrenar la canción “Mami” con Becky G. No obstante, lo que más llamó la atención de su público fueron sus versos en el tema, de los cuales se dice que son indirectas para su exnovio Anuel AA, quien tiene como nueva pareja a Yailin, la más viral.

“Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento. Te veo en las redes, no puedo creerlo, qué pena de ti. Yo que fui buena y tú pagándome así”. Llorando estabas tú y como no te salí, andas comiéndote a otra, pero estás pensando en mí. A veces, no te cambian por algo mejor y ni siquiera por algo más rico”, dice la colombiana en la grabación.