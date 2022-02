Giovanni Arce sobre chicos reality en la actuación: “Deben darles un guion según su nivel”

Giovanni Arce ha acaparado la atención de los medios luego de haber sido prenominado a la próxima edición de los Premios Platino por su trabajo dando vida a Mariano Melgar en Los otros libertadores, que se emitió tiempo atrás a mediante la señal de Latina.

El joven actor conversó con La República y, además de hablar sobre su rol en la mencionada serie, se refirió a la inclusión de chicos reality en la industria artística, quienes son convocados para interpretar pese a que no tienen formación actoral.

Giovanni Arce sobre los chicos reality

Según comentó, incluir figuras mediáticas ayuda a las producciones a tener una mayor exposición entre el público televidente. Sin embargo, recalcó que se deben tener en cuenta las habilidades interpretativas de cada uno.

“He visto a chicos reality actuando y creo que es necesario, porque de esa manera jalamos audiencia para las ficciones, que estuvieron en un punto en el cual no tenían mucho éxito. Pero desde la producción deben darles un guion y escenas en las cuales puedan responder según su nivel de preparación . Es un recurso válido”, expuso Giovanni Arce.

Arce interpreta por segunda vez a Mariano Melgar, personaje histórico de quien el actor cree que podría ser pariente. “Según mi papá, somos familia, porque mi abuelo arequipeño se apellida Arce Melgar”, comentó. Foto: difusión

Del mismo modo, afirmó que no todas las series o telenovelas apuntan a ganar premios internacionales: “Se tiene que saber qué escenas pueden hacer estos actores que no tienen formación para poder dárselas a ellos. (…) Tiene que haber un equilibrio con la calidad del proyecto que quieras hacer y saber cuál es tu objetivo”, finalizó.

Giovanni Arce podría recibir importante galardón internacional

El actor Giovanni Arce fue incluido en la lista preliminar de los Premios Platino por su desempeño en la serie histórica Los otros libertadores. El peruano podría recibir la estatuilla de la categoría mejor interpretación masculina en teleserie o miniserie en el evento que se llevará a cabo este año en Madrid, España.

Al hablar de este reconocimiento con La República, aseguró estar emocionado por la posibilidad de recibir el premio; no obstante, recalcó que su verdadera recompensa es dedicarse al arte.

“Es como un bonus al premio real, que es poder vivir de lo que me gusta y haber encontrado algo que me gusta y que me genere ingresos. Ya los premios que vengan de acuerdo a lo que yo haga es una linda sorpresa, algo bonito que me abre puertas a otros proyectos ”, dijo.