Giovanni Arce podría recibir un importante premio en España: “Me abre puertas a otros proyectos”

Giovanni Arce se ha convertido en uno de los actores más prometedores del medio artístico peruano. En los últimos años ha participado en diversas obras de teatro, telenovelas, series y películas que lo pusieron en el foco de la atención de la audiencia.

Uno de sus últimos proyectos fue Los otros libertadores, una miniserie emitida y producida por Latina que relata detalles de la vida de diversos personajes de la historia del Perú que forjaron y cementaron el camino hacia la independencia. Su trabajo dándole vida al poeta y héroe de guerra Mariano Melgar le valió una preselección a los Premios Latino en la categoría mejor interpretación masculina en miniserie o teleserie.

En conversación con La República, el joven artista aseguró estar muy emocionado por el reconocimiento recibido por su actuación. Además también habló sobre las críticas al programa y sobre su faceta como profesor de actuación.

-¿Qué se siente haber sido parte de este elenco que ha logrado la prenominación a los Premios Latino?

Fue una total sorpresa. Ese tipo de reconocimientos, a pesar de que sea aún una preselección, me emociona.

-¿Para ti como actor es importante sentir tu trabajo reconocido en este tipo de premiaciones?

Todo tipo de premio es un bonito reconocimiento, es como un bonus al premio real, que es poder vivir de lo que me gusta y haber encontrado algo que me gusta y que me genere ingresos. Ya los premios que vengan de acuerdo a lo que yo haga es una linda sorpresa, algo bonito que me abre puertas a otros proyectos, y poder recibirlo en Madrid también es una cosa genial.

-¿Cómo fue interpretar a Mariano Melgar, un héroe que se convirtió en tu favorito de toda la historia del Perú?

Mi primer acercamiento fue cuando hicimos un documental hace años sobre Mariano Melgar, ahí fue cuando lo descubrí y acá me enamoré totalmente de su vida, de su obra y de todo lo que hizo por la independencia. Conectarme con él ha sido bien fácil porque, además de ser esa persona revolucionara, era un artista, escribía yaravíes y tenía todo esa lado. Por ahí tuve que entrar para ponerme en sus zapatos y poder desarrollar otros aspectos de su vida y de su lucha. Fue un regalo volver a interpretarlo, y de manera más extensa y a un nivel más dramático.

-¿Fue diferente grabar en medio de la pandemia o quizá más complicado?

Fue toda una experiencia grabar en época de pandemia porque para mí fue la primera vez que grababa con mascarilla y todo. En el momento de batallas en campo, donde éramos varios, teníamos que estar sin mascarilla; aunque estábamos bien cuidados con las pruebas y todo, teníamos este nuevo condicional que nunca en la vida lo habíamos tenido. Nos cuidaron bastante, pero hubo momentos en que teníamos que olvidarnos un poco del tema.

-¿Consideras que la emisión de Los otros libertadores motiva a las casas televisoras a ofrecer un contenido más cultural a la audiencia?

De hecho que la prenominación y el éxito que ha tenido Los otros libertadores es un plus para que las casas televisoras se animen a hacer este tipo de proyectos. La tendencia de hoy en día a nivel mundial es que las series históricas están dado muy buenos resultados y no tienen fecha de caducidad. Entonces, están funcionando, amigos, producciones, anímense.

-¿Y cómo podría competir de forma económica con programas de otro corte, por ejemplo los realities?

El estar en los Premios Platino es una gran ventana, le conviene mucho a los canales y a los productores darse a conocer y dar a conocer la industria peruana. De esta manera se comienza a jalar mayores auspicios y más empresas que estén interesadas en invertir dinero en series como estas. El que sea histórica no quiere decir que no sea entretenimiento.

-La serie también ha recibido críticas. Una de ellas de parte del propio Reynaldo Arenas, que participó en uno de los capítulos. ¿Concuerdas con su opinión?

Críticas siempre va a haber, siempre va a haber bulla y es parte del proceso. Lo que pasó con Reynaldo no lo sé, sí leí lo que dijo. Él estuvo en la primera historia, así que no sé a qué se refirió su crítica. En mi caso, todo corrió bien, las escenas que hicimos están, se vieron bien las cosas y se creó un ambiente de trabajo en el que nos pudimos sentir cómodos.

-¿Crees que su comentario desvirtúa el esfuerzo realizado por el equipo y el elenco?

Hasta Game of thrones tiene críticas de todo tipo, eso no tiene por qué afectarnos ni afectar nuestro trabajo. Es parte de lo que hacemos.

Foto: Latina/difusión

-Cambiando de tema, actualmente estás dando clases de actuación...

Durante la pandemia tuve que adaptar mi contenido al formato virtual, pero ahora que volvemos a la presencialidad estamos abriendo nuevos horarios y nuevos talleres para quienes quieran acercarse al mundo de la actuación. Es como entrenar doble, yo la paso bien.

-¿Cuál consideras que es la cualidad primordial que debe tener quienes desean iniciar en el mundo de la actuación?

Ganas, que tengan ganas porque sin eso no hacen nada. Que tengan ganas de actuar, de estar en la clase y de aprender, no solo el hecho de querer estar frente a la pantalla o en el escenario.

-¿Qué opinas de las producciones actuales que incluyen a figuras que tienen mucha presencia mediática pero no formación actoral formal?

He visto a chicos reality actuando y creo que es necesario, porque de esa manera jalamos audiencia para las ficciones, que estuvieron en un punto en el cual no tenían mucho éxito. Pero desde la producción tienen que darles un guion y escenas en las cuales puedan responder, según su nivel de preparación. Es un recurso válido.

Se tiene que saber qué escenas pueden hacer estos actores que no tienen formación para poder dárselas a ellos. (…) Tiene que haber un equilibrio con la calidad del proyecto que quieras hacer y saber cuál es tu objetivo.