Fonseca: “Durante la pandemia, aprendimos a escucharnos”

El cantautor colombiano Fonseca presentó ‘Háblame bajito’, tema que reúne ritmos latinos como el son cubano y donde une su voz al del cubano Cimafunk. El músico celebra, además, la acogida de la canción con su regreso a los escenarios, gira que probablemente lo traiga a Perú.

‘Háblame bajito’ es definida como una canción que invita a resolver problemas escuchando al otro. ¿Cuánto crees tú que durante la pandemia nos hemos escuchado el uno al otro o crees que el encierro jugó en contra?

Yo creo que durante la pandemia aprendimos a escucharnos mucho más, porque el hecho de estar recluidos nos generó también esa necesidad de hablar con la gente y de acompañarnos y de conectarnos por Zoom y escuchar al otro. Saber qué estaba sintiendo y acompañarnos en una situación tan particular, pero creo que también, desafortunadamente, las cosas se nos van olvidando rápidamente y apenas ahora que estamos saliendo con la cabeza caliente, como dice la canción, pues se nos olvida ya eso y estamos viviendo situaciones muy absurdas.

En tus veinte años de carrera has tenido importantes colaboraciones. ¿Hay algo que tengas planeado hacer con algún peruano a mediano o largo plazo?

Con Gian Marco, con quien somos superamigos, siempre hemos dicho que tenemos que hacer algo y está allí en el tintero. Ojalá pase. Ahora me alisto para volver a los escenarios, en marzo en México y ojalá esté en Perú.

¿Volver a grabar en inglés está en tus planes?

He grabado un par de cosas, con Ringo Star, ‘Now the Time Has Come’ (Ha llegado el momento), en mi álbum sinfónico un par canciones en inglés (‘Angel Eyes’ y ‘What A Wonderful World’). He ido haciendo cositas. Es un tema que me gusta, pero principalmente lo hago en español. Cuando aparecen las oportunidades que veo que fluyen de una manera natural para hacer algo en inglés, las tomó porque me gustan, pero lo mío es el español.

Tus representantes informan que lideras iniciativas filantrópicas y sociales. ¿Qué causas apoyas o te llaman la atención?

Para mí siempre ese ha sido un tema recurrente. Lo hago desde el principio de mi carrera con obras y proyectos sociales. Desde hace unos años tengo una fundación que se llama Gratitud, en donde apoyamos proyectos culturales que tengan un impacto social y hemos apoyado a gente que por medio del hip hop, del rap, del break dance o grafitis hacen la diferencia y llevan un mensaje. Congrega a jóvenes que están aprendiendo, esforzándose en vez de estar en malos pasos y así, poco a poco, hemos ido abriendo el camino de la fundación. Estamos muy contentos con lo que hasta ahora hemos logrado. Sabemos que falta mucho camino por recorrer, es muy difícil abrir caminos por medio de una fundación, pero bueno, ha sido un reto que nos hemos planteado y ahí estamos en la labor de seguir haciendo cosas. Ojalá algún día podamos llegar a Perú con nuestra propuesta.

En los últimos días, el rapero puertorriqueño Farruko ha dado qué hablar, tras su conversión al cristianismo. ¿Qué opinas?

Cada uno tiene que ser completamente sincero con lo que siente, con lo que piensa, y si eso es lo que él cree que siente, que debe hacer en este momento, está bien. Uno no se puede engañar a uno mismo, yo respeto y aplaudo lo que él está sintiendo.