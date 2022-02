Rosángela Espinoza, Rafael Cardozo, Austin Palao y más participantes que arremetieron contra EEG

Esto es guerra 10 años se estrenó este lunes 21 de febrero en medio de una gran expectativa por parte de los fans. En esta primera gala, se revelaron los nombres de algunos de los participantes, entre ellos Rosángela Espinoza, Rafael Cardozo, Fabio Agostini, Luciana Fuster, Jossmery Toledo, Hugo García y Melissa Loza.

Tras darse a conocer dicha información, muchos televidentes se mostraron sorprendidos, ya que algunos competidores protagonizaron fuertes discusiones con la producción del reality de América TV en el pasado. Incluso más de uno aseguró que jamás volvería a formar parte del programa. ¿De quiénes se trata? Aquí te lo contamos.

Rosángela Espinoza

Rosángela Espinoza, una de las figuras más polémicas de la farándula peruana, provocó todo un alboroto después de que en octubre del 2021 la eliminaran definitivamente de la competencia. La popular ‘Chica Selfie’ se mostró disconforme con su salida, empezó a mandar una serie de indirectas contra la producción y afirmó que nunca más volvería al reality.

A mediados de enero, la modelo se presentó en el set de Amor y fuego y aseguró que la botaron solo porque fue a visitar a Elías Montalvo a la clínica donde estaba internado. “Cuando estaba a una cuadra de la clínica, yendo a visitar a Elías, me llaman de EEG para que no vaya. Me dijeron que si iba a visitarlo quedaba fuera del programa. Fue totalmente injusto”, aseveró.

Pese a ello, Rosángela Espinoza fue presentada como uno de los grandes jales de Esto es guerra 10 años y ahora se dispone a darlo todo en el concurso.

Rafael Cardozo

Al igual que Rosángela, Rafael Cardozo se enfrentó a los altos mandos de EEG en más de una ocasión, por lo que fue sancionado y hasta suspendido temporalmente. En octubre del 2018, el brasileño enfureció porque no le dieron la banda de capitán y en noviembre del 2019 exigió que boten a los exintegrantes de Combate por su bajo rendimiento.

Ahora, el novio de Carol Reali ‘Cachaza’ regresó a Esto es guerra y volvió a criticar a los realizadores. “Es una locura, no defiendo solo el equipo que estoy, defiendo a Esto es guerra en el canal que esté. Yo creo que este es el programa número 1. Voy a ser sincero, perdón a la producción, pero no me gustó lo que vi en 2021 por los equipos, los ‘guerreros’ y ‘combatientes’. Vine a arreglar la situación”, acotó.

Rafael Cardozo es el cuarto participante en anunciarse. Foto: captura América TV

Austin Palao

Si bien no se ha sumado a esta nueva temporada, Austin Palao protagonizó una de las polémicas más recordadas en la historia del programa. En enero del 2021, el cantante se negó a realizar un reto de altura y puso en duda la seguridad del mismo, por lo que fue eliminado en vivo.

“Es preciso decir que en este tipo de competencias se tenga el mayor cuidado posible… Obviamente, como estoy con la línea de vida, me jala. Ahora lo que me molesta es que sí sentí un vértigo horrible. Sentí que me moría… Con todo el dolor de mi corazón, no vuelvo a hacer más pruebas de altura”, mencionó en aquella oportunidad.

Dicha polémica se reavivó justo después de la terrible caída que sufrió Elías Montalvo mientras participaba en uno de los juegos de altura.

Alejandra Baigorria

Luego de haber sufrido una lesión en el tendón de Aquiles, Alejandra Baigorria se alejó de la competencia; sin embargo, siempre se ha mantenido al tanto de todo lo que ocurre en el reality de América TV.

Por ello, en diciembre último, después de que los ‘guerreros’ ganaran la final de EEG 2021, la empresaria dejó entrever que la producción favoreció a los competidores de dicho equipo.

“¿Alguien me puede explicar qué clase de final es esta? El circuito enano, no pusieron nada de fuerza para que ganen los ‘guerreros’. Cambio de canal y no veo más. Horrible una final hecha para sus engreídos sin fuerza, nada, horrible, cero completa, cero. Siempre con sus favoritismos. Navidad adelantada, feliz Navidad, ‘guerreros’, ahí está su regalito. Atentamente, la producción de Esto es guerra”, sentenció.

Alejandra Baigorria se quejó en sus redes sociales sobre la forma en cómo ganaron los 'Guerreros' en la final de EEG. Foto: EEG/captura.

Jazmín Pinedo

Jazmín Pinedo, quien fungió como participante y conductora, también se vio enfrentada con el equipo de producción el 2017, al cuestionar los escándalos en el set y afirmar que le faltaron el respeto durante su embarazo.

“En mi posición, tuve la oportunidad de haber regresado. El cariño que le tenía al programa se desvaneció en el momento cuando ellos, como producción, me faltaron el respeto estando embarazada. Allí entendí que estaban haciendo un circo”, declaró por aquel entonces.

Jazmín Pinedo desea volver a la conducción. Foto: Instagram

Bruno Agostini

Otro caso muy conocido es el de Bruno Agostini. Justo después del accidente de Elías Montalvo, el español escribió en su Facebook oficial: “¡Qué indignante lo que pasó en ese programa! ¡Deberían volver a meter a Austin y pedir perdón! ¡Caraduras!”.

Posteriormente, se presentó en el programa Amor y fuego y calificó de “dictadura” el trabajo de la producción y afirmó que hubo maltrato contra su hermano Fabio Agostini cuando este regresó lesionado de Esto es guerra Colombia.

“Le dice Peter Fajardo: ‘Si tú no compites ahora, te saco del programa y del sueldo, y meto una persona por tu sueldo, ¿cómo se llama eso? Mis compañeros, ellos están cuidando sus trabajos, pero estando en el puesto de ellos veo bien que ellos se callen, porque si tú estás en un dictadura, si tú hablas, acaban contigo”, reveló.