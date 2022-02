Jossmery Toledo debuta como chica reality: “Ni por amor ni por nada dejaré Esto es guerra”

El último 21 de febrero se inauguró la nueva temporada de Esto es guerra por sus 10 años al aire. Regresaron los ‘guerreros históricos’ como Yaco Eskenazi, Natalie Vértiz, Sully Saenz, ‘Cachaza’, Rafael Cardozo y Gino Pesaressi. Sin embargo, también ingresaron nuevos personajes, uno de ellos fue Jossmery Toledo.

La exsuboficial de la Policía Nacional fue presentada como la sexta participante de la temporada especial. Así también, debutó como chica reality en la casa televisiva de América TV, luego de haber ‘choteado’ al programa en una anterior ocasión.

Jossmery Toledo será parte de la temporada especial de Esto es guerra por su décimo aniversario. Foto: captura América TV

Jossmery Toledo aseguró que dará su mejor versión para convertirse en una gran competidora y que no renunciará. “Ni por amor ni por nada dejaré EEG” , expresó.

Jossmery Toledo también debutó como conductora televisiva en programa culinario

La modelo arrancó el 2022 con el pie derecho. Recientemente, fue presentada como la nueva conductora del programa culinario Huarikes, junto con Paola Arce, emitido por Viva TV.

Ahora, Jossmery Toledo podrá ir construyendo su carrera en la pantalla chica y, en esta oportunidad, se encargará de visitar los mejores restaurantes del país. La noticia fue celebrada por En boca de todos, y sus cámaras la acompañaron mientras la también influencer grababa uno de los episodios.

Jossmery Toledo asegura que no necesita de un hombre

Jossmery Toledo fue invitada al programa del youtuber ChiquiWilo y conversaron sobre diferentes temas por más de una hora. Reveló detalles de su vida privada con respecto a cómo es que logra costearse sus viajes a exclusivos lugares como Tulum y México. Ante ello, negó haber aceptado regalos de otras personas.