Fabio Agostini tras su regreso a EEG 10 años: “Veo muchas caras conocidas”

Fabio Agostini fue presentado como ‘bomba’ para el regreso de Esto es guerra en su temporada de aniversario. El modelo se mostró feliz de volver a formar parte del programa.

Asimismo, señaló que está emocionado por lo que se viene y que le gusta ver caras conocidas dentro de los participantes. De igual forma, con su regreso, se reencontró con Jossmery Toledo, con quien tuvo varias polémicas el año pasado.

“Me encanta estar aquí de nuevo. Estoy sorprendido de estar aquí porque no me lo esperaba. Veo muchas caras conocidas y me gusta la gente que hay por aquí. Esta temporada se viene con mucha guerra”, indicó el español.

Fabio Agostini reta a Rafael Cardozo

Esto es guerra regresó con fuerza y sorprendió a todos tras anunciar el retorno de Fabio Agostini luego de dos años. El modelo se mostró contento por esta nueva etapa, pero no perdió la oportunidad e inmediatamente quiso retar a su compañero Rafael Cardozo a una pelea de box.

Fabio Agostino le dice “mi amor” a Jossmery Toledo