Angie Arizaga se convirtió en una de las figuras más representativas de Esto es guerra al haber ingresado al reality casi desde sus inicios, y ahora que se acaba de estrenar la nueva temporada por los 10 años, ha llamado la atención su ausencia a pesar de que es uno de los nombres que más se estaría esperando ver en el programa.

Sin embargo, en Amor y fuego, los conductores dieron a entender que posiblemente Angie Arizaga no habría sido convocada en esta oportunidad tras vivir constantemente lesionada, tal como le pasó en Combate.

La productora de Combate no quiso a Angie Arizaga en el reality

El último lunes 21 de febrero, los conductores de Amor y fuego comenzaron a especular si Angie Arizaga regresaría a Esto es guerra. “Esta temporada de EEG parece que será de mucha competencia y por eso no contarían con Angie lesión eterna Arizaga. Por cierto, hace poco le preguntaron a la ‘Reina madre’ por ella y literal la liquidó”, dijo Rodrigo González.

Luego pasaron el video donde se ve a Marisol Crousillat, en ese entonces productora de Combate, explicando el motivo por el que decidieron separarla del programa. “Para mí Angie no funcionaba; o sea, yo dije: ‘Tengo que cambiar gente en la nueva temporada y esta chiquita es como chupar un clavo y la sacamos”, fue el comentario de Crousillat.

Angie Arizaga: Sus inicios en la TV y el ingreso a su primer reality

Como se recuerda, la pareja de Jota Benz se inició en el mundo de los realities en Combate cuando apenas acababa de salir del colegio y veía los trabajos en la televisión como algo pasajero porque tenía otros planes.

“Empecé en la televisión sin querer. Apenas terminé el colegio a los 17 años y me dije: ‘Voy a estudiar administración bancaria’, pero hacía mis ‘cachuelitos’ los fines de semana. Me metí de extra en novelas, hacía shows infantiles como muñeco (risas)”, comentó en una entrevista para Estás en todas en 2018.

Luego, recordó cómo fue que ingresó a Combate. “Pasé un casting para un reality, el primero en el que estuve. Me habían dicho que iba a ser modelo, me engañaron. Hablé cosas que me marcaron, fue un casting raro. Me pasó la voz una amiga y no pensé durar más de un mes ahí”, recordó.

Su paso por el extinto reality de ATV fue corto. “Me acuerdo que con mi primer sueldo lo que hice fue comprarle una refrigeradora a mi mamá. A la par seguía anfitrionando y me llamaron para un programa en el canal 4 para ser modelo. Me pagaban S/ 40 soles por ir, fue ahí donde me vio Peter Fajardo (productor de ‘Esto es guerra’)”, agregó.