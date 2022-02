Diego Val tras apasionado beso con Eva Ayllón en videoclip: “Fue para enlazar mejor la historia”

Diego Val y Eva Ayllón sorprendieron a más de uno al protagonizar escenas cariñosas, las cuales terminaron en un apasionado beso, en el más reciente video titulado “Solo tú”, adelanto del disco Sexo eterno del cantante peruano.

Este nuevo bolero, también acompañado de El viejo Rodríguez, ha tenido una buena recepción por parte del público, ya que muchos han destacado la letra, ritmo y la calidad del videoclip.

En medio de toda esta repercusión positiva, La República conversó con Diego Val para que nos dé detalles de cómo fue trabajar con una de las artistas más importantes de nuestro país, Eva Ayllón.

¿Cómo se dio el beso entre tú y Eva Ayllón?

En general, más que el beso es la historia en sí. Y una historia de amor tan romántica y linda que, si no había un beso de por medio, no se mostraba este concepto visual y musical que queríamos dar a conocer al público porque al final, yo creo que no solamente la música, sino la parte visual, hace que la gente se familiarice mejor con un proyecto. Y en este caso fue la mejor manera de enlazar esta historia y que la gente entienda que un 40 y 20 es real y pasa todo el tiempo. A mí me ha pasado y creo que ese fue el motivo principal que se pensó en esta canción y con la grande que es Eva Ayllón.

¿Sentiste nervios al trabajar con una artista de la talla de Eva Ayllón?

Al comienzo yo estaba muy nervioso de conocer a Eva, pero eran nervios de los buenos. Hoy en día la considero mi madre en la música. He aprendido mucho de ella y definitivamente es alguien con la que quiero seguir cultivando una relación. Nosotros nos conocimos cuando se propuso el proyecto de Contigo Perú, que fue un remix y vino en parte con El viejo Rodríguez. Y fue una idea para tener un acercamiento con artistas peruanos. Una de las invitadas fue Eva Ayllón y ahí empezamos una linda amistad. Al momento de proponerle este tema (“Solo tú”) a ella le encantó. Poco a poco esos nervios se convirtieron en amistad y espero que continúe por el resto de la vida.

¿Cuál es tu opinión sobre el apoyo de Eva Ayllón a artistas nuevos?

Me parece genial. Yo creo que, al final, la música está hecha para ser compartida. Esto demuestra la humildad de la persona. En esta industria, especialmente en Perú, existe mucho ego y siendo ella tan grande y a dónde ha llegado durante toda su carrera, con más razón ella se podría dar de diva, pero no lo hace. Eso habla mucho de ella y, al final, nosotros que estamos emprendiendo, estamos en pañales de la carrera, yo en lo personal me siento muy contento de haber formado algo con ella y de haberme dado la oportunidad de que su público me pueda conocer y me imagino que muchos deben sentir admiración por la maestra Eva.

También dirigiste el video “Solo tú”

Yo entro en este mundo (de la dirección), cuando te das cuenta (…) en realidad nada es fácil. Todo es un proceso y vas aprendiendo sus pros y contras. En la música hay mucho dinero por invertir y, si no tienes, pues debes aprender a hacer cosas. Yo aprendí a dirigir, producir y comencé trabajando con mis propios videos hace más de 7 años. Te puedo decir que el 90% de mis videos los he dirigido yo. Con el tiempo vas ganando experiencia y comienzas a entender que tampoco necesitas muchas personas y lo haces tú mismo. Al final, eso tiene más mérito, porque sabes qué quieres que el público entienda con las historias. Y el matiz blanco y negro (video “Solo tú”) se eligió por la elegancia.

Diego Val confiesa su admiración por Eva Ayllón. Foto: captura Diego Val/YouTube

¿Cómo has tomado los comentarios?

Muy contento. Ante todo, agradecido a mi agente de prensa. No es solo el artista, sino también cómo se divulga la información. Se ha difundido de la manera más bonita, real. Yo no he comenzado mi carrera hace uno o dos años, tengo años en esto y no solamente en el mundo musical, también en lo actoral, pero creo que el hecho de tener a una gran artista como Eva me ha ayudado a posicionarme para que muchas entiendan qué soy y qué es lo que hago, porque, hasta el momento, el 99,9% de los comentarios son positivos. El hecho de que sea un bolero ha llenado a muchas personas de amor y los ha llevado a un momento que no vivían hace años y espero que continúen esos comentarios.

Diego Val y la actuación

Grabaste una película para Netflix y solo estás a la espera del estreno

En lo que es el mundo actoral, he estado haciendo muchas cosas. Yo nunca dejé de trabajar. Este ha sido un proyecto independiente. Es una cinta digital que espero pueda salir a finales de este año. Lo que tengo ahora pendiente y que sale en el mes de marzo es 2+2, que es una película de Disney donde uno de mis temas es protagonista dentro de los créditos y dentro del teaser.

Diego Val le dice “no” a los realities

Diego Val fue parte de Por amor o por dinero, reality de la cadena de Telemundo, donde el artista peruano se destacó como uno de los mejores, pero que se vio en la obligación de abandonarlo por temas de salud. Él explicó que de niño sufrió una complicada enfermedad y que a raíz de eso hay deportes que no puede realizar.

“Yo sufrí una de Perthes, es una enfermedad que en el fémur de la cadera se disminuye como un borrador llegando a un punto donde prácticamente ya no puedes caminar. Eso me pasó a los ocho años. Fue un proceso largo de recuperación; muletas por cuatro años, enyesado por siete meses, fui internado en el Hospital de San Juan de Dios en esa época y mi cambio fue tan crítico que me sacaron de Perú y ya no regresé a Lima”, contó.

“He tenido mucho cuidado durante estos años en todo este proceso de mi pierna porque hay cosas que puedo y como las que no puedo hacer. El hecho de que yo me meta en un reality donde exige la competencia y en medio de contratos hay cosas que yo no puedo hacer. En esa competencia Por amor o por dinero yo venía ganando, me sentía muy feliz porque yo no soy muy competitivo, pero me consideraban uno de los más fuertes. Gané un par de competencias y en una de ellas me hice daño, las heridas no curaban y estaban afectándome la rodilla”, explicó.

“Al final tenía pendiente lo de Eva y toda la gira que tengo ahorita y esos fueron los motivos que tomé para retirarme y creo que fue la mejor decisión. Al final, uno se expone en estos realities. Es parte de mis estrategias (haber estado en un reality), pero hay realities de los que no puedo ser parte porque mi salud es primero”, finalizó.